Ator de Mulheres Apaixonadas deu forte relato sobre filho soropositivo; relembre

Marcello Antony, de Mulheres Apaixonadas, abriu o coração e falou sobre o desafio de ter adotado uma criança soropositiva

O ator Marcello Antony (58), que está no ar com a reprise de Mulheres Apaixonadas, na TV Globo, revelou que enfrentou o preconceito de muitas pessoas quando decidiu adotar seu filho mais velho, Francisco (20), que é soropositivo.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Marcello contou que o garoto, que estava com poucos meses de vida, chegou a ser desenganado pelos médicos. "Quando eu olhei para o Francisco, minha vida mudou", declarou.

O artista, que até então nunca havia falado publicamente sobre a condição de Francisco, aproveitou o bate-papo para detalhar um pouco de sua história ao lado do primogênito.

"Minha psicóloga na época fala que é como se eu tivesse visto nele um reflexo de mim pequeno, precisando de carinho. A minha sensação foi: 'Onde você estava esse tempo todo?'", disse ele, que completou: "Eu nunca falei isso. Vou falar agora. Ele era soropositivo. Ele negativou comigo".

Com lágrimas nos olhos e muito emocionado, Antony relembrou quando recebeu um alerta de um médico a respeito da saúde do bebê. "Por isso que o médico falou assim: 'você quer ficar com ele? Ele pode morrer a qualquer momento'. E eu falei: 'Ele pode morrer agora, mas ele é meu filho'".

O ator completou dizendo que apesar dos riscos, Francisco cresceu forte e saudável, sem ter problemas sérios de saúde. "Hoje ele é um garoto saudável, forte, amoroso demais, me ensina muito, aprendo muito com ele e com os meus outros filhos", desabafou.

A adoção de Francisco aconteceu em 2003, ele vivia em um orfanato na Zona Sul do Rio. "Ele era mestiço, tinha muitos problemas de saúde, e ninguém estava olhando para ele. Ele vivia chorando no berço... Em um mês era meu filho definitivo", relembrou.

Atualmente Marcello Antony vive ao lado da família em Portugal, onde ele acabou se estabelecendo profisssionalmente. Inclusive, ele foi uma das estrelas da novela Valor da Vida, trama exibida no canal TVI entre os anos de 2018 e 2019.