Ator global casou em hotel luxuoso e sem convidados; saiba tudo

Ator global casou com cerimônia super discreta para formalizar casamento de mais de uma década com marido

Discreto em sua vida pessoal, o ator Luis Lobianco (41), que está no ar com na novela Vai na Fé, se casou com Lúcio Zandonadi (46) após 10 anos de relacionamento. No entanto, o evento, que aconteceu em janeiro deste ano, foi marcado pela falta de convidados.

Apesar de ter acontecido no luxuoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a cerimônia teve a presença apenas das pessoas necessárias para o andamento do casório. Segundo o artista, tudo foi planejado de maneira muito improvisada.

Lobianco e Lúcio vivem juntos desde o início do relacionamento, e, por conta disso, o casamento dos dois sempre gerou muita expectativa entre amigos e familiares. Mas toda essa ansiedade fez o casal ficar cada vez mais preocupado com a organização.

"Quando eu parei, eu pensei: 'essa festa vai ser um Rock in Rio, um Lollapalooza, só que eu terei de produzir. Será que eu vou me divertir?' Aí, o tempo foi passando, a gente foi adiando porque achava que teria de ser isso tudo", contou Lobianco ao portal Splash.

O artista completou dizendo que passou a pensar no casamento após uma amiga advogada recomendar. "O importante é casar para assegurar direitos como cidadãos e vocês aí adiando, vai que acontece alguma coisa com um de vocês", disse a amiga na época.

"Deixamos o documento pronto no ano passado. Eu, capricorniano que sou, ia entrar em cartaz no Copacabana Palace, meu aniversário é em janeiro, no dia 13, ia ter folga da novela... [Pensei] 'Acho que vou juntar tudo: aniversario, casamento, peça, com lua de mel, com folga e fazer' [a cerimônia]. Foi muito simples e muito chique como a gente merece", revelou.

Após comunicar o evento 'secreto', o hotel resolveu dar de presente ao casal um upgrade de quarto e eles foram levados até a suíte presidencial. Chegando lá, eles organizaram o espaço e usaram o que tinham para deixar tudo perfeito.

"Tudo meio improvisado, mas lindo. O bar virou o altar, peguei uma mesa da sala e botei na porta da varanda, peguei uma bandeja de prata que tinha no banheiro e botei os guardanapos com alianças, fui catando as flores no quarto e botei no altar... Criamos os nossos significados e rituais. Valeu como um banquete para mil pessoas. Foi demais", contou.