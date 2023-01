Luis Lobianco revela que se casou em hotel de luxo no Rio de Janeiro

Após 10 anos de relacionamento, Luis Lobianco se casa com Lucio Zandonadi em suíte presidencial de um hotel de luxo

O ator Luis Lobianco está casado! Ele oficializou sua união com Lúcio Zandonadi no último sábado, 14, no Rio de Janeiro. Os dois disseram o 'sim' em uma suíte presidencial do hotel de luxo Copacabana Palace.

As fotos da união foram reveladas pelo ator nesta segunda-feira, 16, por meio do seu perfil no Instagram. Na legenda, ele contou que a cerimônia foi intimista e contou apenas com os noivos e a juíza de paz.

"Casamos. Do nada. Na suíte presidencial do Copacabana Palace. Agora é oficial! Depois de 10 anos juntos. Só nós fomos convidados. Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá. Honra aos direitos conquistados e proteção civil garantida. O resto é diversão, sorte e rotina", disse ele.

Vale lembrar que o ator Luis Lobianco está no elenco da novela Vai na Fé, que é a nova trama das 7 da Globo e estreia nesta segunda-feira, 16 de janeiro.