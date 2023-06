Ator de Vai na Fé sonhou em ser grafiteiro: 'Queria viver'

Em entrevista à CARAS Brasil, ator de Vai na Fé revelou que sonhava em ser grafiteiro quando era pequeno

Giuliano Laffayette (31) estrela Vai na Fé como o advogado Fabrício, mas fora das telas já sonhou em trabalhar com uma profissão bem distinta. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator, que também é sobrinho-neto de Carmen Miranda (1909-1955), compartilhou inspirações na sua família, abriu o jogo sobre responsabilidades com a novela e ainda revelou que sonhava em ser grafiteiro quando era pequeno: "Queria viver".

"Minhas motivações vieram da arte. Além da atuação, eu também desenho desde pequeno, e acredito que uma coisa foi influenciando a outra. Foi algo natural, quando vi, já estava fazendo e super curioso para aprender mais", declarou o ator de Vai na Fé. "Quando era menor, queria viver do Grafite, que é a arte feita nos muros das ruas. Até hoje faço uns rabiscos nos meus cadernos", acrescentou.

Giuliano Lafayette , porém, optou por seguir carreira na atuação, e compartilhou que sua família o inspirou a seguir esse caminho: "Minha família é minha maior inspiração, o sorriso da minha mãe, a forma como meus avós torciam por mim, a minha tia que sempre foi uma incentivadora artística e, por muitas vezes, se espremeu para poder pagar um curso quando era mais novo. A minha mãe que, desde quando era menor, já fez muita coisa para eu conseguir seguir os meus sonhos. Sempre segurou na minha mão e me ensinou a ter coragem. Carrego todas essas lembranças comigo, e quando passo por um momento difícil ou me encontro em um novo trabalho, elas viram gasolina para mim".

Sobrinho-neto de Carmen Miranda, o ator de Vai na Fé ainda revelou que é o único que herdou a veia artística na família: "O curioso é que todos eles [filhos da Carmen Miranda] seguiram caminhos profissionais não ligados ao meio da arte, mas a veia artística chegou até mim. Sempre que falo sobre a Carmen todo mundo imagina que a minha família é cheia de músicos, compositores e cineastas, e que nos encontros de família fazemos um super sarau! Mas não tem nada disso [risos]".

