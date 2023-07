Ator de Mulheres Apaixonadas revela que nunca assistiu cena da novela

Ator de Mulheres Apaixonadas revelou que nunca assistiu cena da novela e relembrou repercussão de seu personagem

Em 2003, Dan Stulbach (53) marcou a televisão ao interpretar o vilão Marcos da novela Mulheres Apaixonadas, que está no ar novamente no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Em entrevista à AnaMaria, o ator relembrou a repercussão do personagem que agredia a ex-mulher Raquel, vivida por Helena Ranaldi (57), e ainda revelou que nunca assistiu a cena em que Marcos destrói o quarto de hotel.

"Só podia ser feita uma vez. Então tinha que ter uma intensidade e entrega total, mas também um controle de marcação, para a luz e as câmeras", comentou o ator de Mulheres Apaixonadas sobre a cena do vilão. "Chorei a cena toda, o público tinha que se emocionar comigo. Esse desafio de combinar entrega e controle foi muito marcante para mim. E a cena ficou muito forte. Nunca vi essa cena depois que fiz", revelou Dan Stulbach.

Conhecido por interpretar o vilão de Mulheres Apaixonadas, o ator sofreu retaliação dos telespectadores na rua e, apesar de não negar que a época foi "um pouco" assustadora, ele garantiu que também via o lado positivo da situação: "Mas, eu gostava também. Depois até me divertia com isso. Era sinal que tudo estava dando certo. É uma delícia mexer com as pessoas, provocá-las através da arte". "Eu me dedicava cada minuto do meu dia para aquilo. Era o personagem e a oportunidade que eu esperei por tanto tempo e queria aproveitar cada instante", acrescentou Dan Stulbach .

O ator ainda compartilhou que não esperava a repercussão com Mulheres Apaixonadas: "Não sabia no que ia dar. Tive muito reconhecimento, inclusive fora do país, nunca pensei nem imaginei que seria assim. Agora, já são 20 anos. E com essa reestreia, tudo parece novo de novo. Incrível, inesperado, uma honra pra mim".