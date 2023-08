Assim como Júlia Gomes, global também já relatou ataque em carro de aplicativo

Em 2022, uma apresentadora da TV Globo chocou ao dar relato de tentativa de golpe parecido com o de Júlia Gomes

No último final de semana, a atriz Júlia Gomes revelou que foi alvo de um golpe envolvendo um motorista de aplicativo que deixou muita gente assustada. Mas ela não foi a primeira famosa a expor publicamente uma situação do tipo.

Em 2022, a apresentadora Bárbara Coelho relatou ter vivido uma experiência traumática ao solicitar um carro por aplicativo. Ela disse que um homem tentou dopá-la enquanto fazia a viagem e, por sorte, ela conseguiu se salvar.

"Quando eu entrei no carro eu não senti nada. Mas, em menos de 2 minutos, eu senti um cheiro forte (...) Assim que eu senti esse cheiro, eu mandei uma mensagem para a minha amiga. Eu falei para ela que algo estranho estava acontecendo no carro de aplicativo e mandei a localização", contou a comandante do programa Esporte Espetacular. "Comecei a perder os sentidos, falta de ar e dificuldades até de falar", completou.

Segundo Bárbara, logo em seguida ela enviou uma mensagem ao marido, pedindo para ele esperá-la na porta de casa, o que deixou o motorista incomodado. Assustada, ela pediu para o motorista parar no próximo posto de gasolina.

Ele chegou a questionar a decisão da apresentadora, mas acabou cedendo e estacionando o veículo. Ao descer do carro, ela saiu pedindo ajuda em uma banca de revista e acabou tendo uma crise de choro.

Na época, o caso foi tema de uma reportagem do programa Encontro, da TV Globo. Uma especialista avaliou que, provavelmente, a global foi vítima de um solvente orgânico, substância que se dispersa com facilidade pelo ambiente.

"O solvente entra rápido no organismo por meio da respiração, atinge rapidamente o cérebro e gera esses sintomas: sonolência, sensação de desmaio, enjoo e confusão mental", disse a especialista.