Artista reproduz Xuxa e Renato Russo com inteligência artificial; confira

Se ainda estivesse vivo, Renato Russo completaria 64 anos nesta terça-feira, 27, junto com Xuxa Meneghel, que comemora 61

O cantor e compositor Renato Russo, conhecido mundialmente como o ex-vocalista e fundador da banda Legião Urbana, completaria 64 anos nesta quarta-feira, 27, se ainda estivesse vivo. O artista morreu em outubro de 1996, aos 36 anos, por consequências do vírus HIV, deixando uma legião de fãs desolados. Entre eles, o artista digital Hidreley Dião (40), conhecido como o mago que envelhece ídolos mortos e transforma desenhos em figuras reais.

Com a ajuda da inteligência artificial, ele mostra como o músico estaria, caso estivesse vivo atualmente. E mais! Ao lado de Xuxa Meneghel, que comemora aniversário também. A eterna Rainha dos Baixinhos festeja 61 anos. Em entrevista a CARAS Brasil, Hidreley conta que é fã de ambos e resolveu homenageá-los nesta quarta-feira, criando uma imagem em que os dois aparecem posando juntos para foto, e compartilhando nas redes sociais.

“Da Xuxa, sou fã desde criança. Lembro que ela veio na minha cidade... A Xuxa não era nem famosa ainda, eu tinha uns 7 anos e já gostava dela no Clube da Criança... Ela veio aqui em Botucatu (São Paulo) inaugurar uma loja. Pedi a minha mãe para me levar e a vi, toda vestida de roxo, muito legal. Depois, a acompanhei nos programas da Globo e sempre que tem uma coisa dela, fico antenado. E do Renato Russo, quem não é fã? Ele traz muitas lembranças boas para mim através das músicas, é um poeta. Desde quando comecei a fazer arte digital, não tem um ano em que eu não celebre ou aniversário ou o homenageio no dia de sua morte. Faço homenagens aos dois sempre”, diz.

SOBRE A CRIAÇÃO

O artista revelou que levou cerca de três horas para a criação. “A imagem da progressão, não demorou muito para fazer. O que deu uma demora maior foi unir os dois porque tem todo um preparo de sombreamento e iluminação para tentar deixar a imagem o mais real possível. Digo que a montagem em si demorou umas três horas para fazer. Tanto a progressão como unir os dois”, fala.

Hidreley comemora o retorno positivo em suas redes sociais, tanto da imagem de Xuxa e Renato Russo juntos como todas que vem compartilhando na internet, desde 2022. “O retorno positivo é muito inspirador, é combustível para continuar. Cada postagem que faço, é difícil receber feedback negativo. A maioria das pessoas se emociona, compartilha, gosta. Isso é muito motivador. Para você ter uma ideia, tem uma postagem que fiz há duas semanas, que viralizou, sobre as celebridades sem maquiagem. Ela teve quase três milhões de visualizações em três dias, ou seja, um milhão de visualização por dia. E a maioria dos comentários é positivo”, comemora.

O artista, que mescla o uso de três aplicativos com o Photoshop (um software de edição de imagens), se tornou reconhecido – hoje ele tem 352 mil seguidores somente no Instagram – e começou a ser procurado pelas polícias civis e por mães e pais ao redor do Brasil. O trabalho do artista passou a ter também uma função social.

“Fico muito feliz de ver que o meu trabalho agrada tantas pessoas, principalmente o meu social, onde trago para os dias de hoje crianças que faleceram no nascimento, entes queridos que eram para estar com a gente e não estão mais e crianças desaparecidas. Essa fusão do social com o entretenimento agrada bastante porque atinge um público total, tanto para quem vem se emocionar quanto para quem vem se divertir (nas redes). Elas saem do perfil satisfeitas. Dizem que quando entram, não conseguem mais sair. Isso é muito motivador”, finaliza.