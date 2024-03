Em véspera de seu aniversário, Xuxa faz reflexão nas redes sociais

A apresentadora apareceu ao lado da cachorrinha, Doralice em um vídeo gravado pelo companheiro, Junno Andrade; Xuxa completa 61 anos

Nesta terça-feira, 26, Xuxa apareceu em suas redes sociais ao lado de sua cachorrinha Doralice curtindo um pôr do sol na véspera de seu aniversário. A rainha dos baixinhos vai completar 61 anos nesta quarta-feira, 27. O vídeo foi gravado pelo seu companheiro, o cantor Junno Andrade.

“Último dia com 60 ... Agradecendo por tudo que vivi esse ano… Obrigada por vocês estarem sempre comigo. Que venham os 61!", legendou a apresentadora. Na publicação do Instagram, ela recebeu centenas de comentários celebrando o momento. "Mais um dia para celebrar o nascimento desta deusa", escreveu uma fã, "Owwww lindo ver a sua leveza e felicidade. Te Amo", disse um outro seguidor, "Parabéns Xuxa, lugar lindo passou paz ", acrescentou uma terceira.

Xuxa Meneghel se emociona ao falar da mãe após receber críticas

Xuxa Meneghel foi criticada nas redes sociais após repudiar um comentário de Fernanda no BBB 24, no qual ela falou sobre a pressão da maternidade. Depois da repercussão do assunto, a rainha dos baixinhos manteve a sua opinião e disse que lembrou de sua mãe ao ler as críticas.

Em conversa com o colunista Leo Dias, ela disse: "Eu fico nervosa com esse assunto. Por mim eu faria uma palestra sobre esse assunto para poder falar com as pessoas que a minha mãe nunca teve empregada, babá ou funcionária, teve cinco filhos e nunca disse que queria matara a gente, que não gostaria que a gente tivesse nascido ou queria jogar a gente pela janela".

E completou: "Eu fico chateada porque as pessoas levam isso para mim e para a Sasha. Eu, graças a Deus, nunca botei um dedo na minha filha, mas não porque eu tinha babá, mas porque eu não queria me arrepender sobre o que eu estivesse fazendo ou falando. E essa mulher (Fernanda) sabia o que ela estava falando, ela está no BBB".