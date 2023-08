Arthur Aguiar revela ter recusado convite para participar de A Fazenda após o BBB 22: 'Loucura'

Em participação no podcast CARAS, Arthur Aguiar falou sobre participar de um reality show novamente e a abertura de uma padaria

Arthur Aguiar (34) participou do podcast CARAS e revelou ter recusado um convite para entrar em A Fazenda. Após vencer o BBB 22, o ator foi convidado para participar do reality da Record. De acordo com ele, o Big Brother Brasil foi único e especial, então tentar reviver o que aconteceu no programa da Globo não parece ser uma boa ideia. "Loucura", disparou ele.

Ao ser questionado se participaria de um reality novamente, Arthur Aguiar respondeu: "Não posso dizer que acabou de vez, mas na minha cabeça foi muito único e especial, tentar reviver isso me parece um pouco loucura [...] Acho que não é só por ter vencido, é que foi muito único".

Ele ainda declarou que talvez participaria de um Big Brother Brasil apenas com os campeões, de uma forma parecida como aconteceu quando participou do Super Dança dos Famosos, uma edição apenas com finalistas do Dança dos Famosos.

ARTHUR AGUIAR VAI ABRIR UMA PADARIA

O ex-BBB contou que após o reality show, decidiu empreender em outros negócios e deixar a padaria para depois. Durante sua participação no BBB 23, seus fãs o apelidaram de 'pão', após Maíra Cardi (39), sua ex-mulher, reclamar da quantidade de carboidratos dos pães que o artista estava comendo dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Ele disse que inicialmente, a ideia era a produção de um pão e em seguida a abertura da padaria."Eu tenho dois sócios, diante de conversas, optamos por começar por outros negócios. Não é que não vai acontecer, vai acontecer, mas não dá para a gente levantar tudo ao mesmo tempo. Não dá para fazer várias coisas. Começamos pela moda", declarou Arthur Aguiar, que tem uma marca de roupas e também uma empresa de produtos e serviços saudáveis. "Tem outras coisas para lançar até o final do ano, entre elas pelo menos o pão", afirmou Arthur Aguiar.