Fabiana Justus revela drama entre as gêmeas e o filho caçula: 'Desafio'

Mãe de gêmeas e de um bebê, Fabiana Justus revela desafio que está enfrentando no dia a dia; filhas da empresária estão com ciúmes de irmãozinho

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou um drama que está vivendo com seus três filhos nos últimos tempos. Nesta terça-feira, 28, a empresária contou em seus stories uma situação que está tendo que lidar em casa por conta da diferença de idade de seus herdeiros.

As gêmeas, Chiara e Sienna, de 5 anos, por serem mais velhas, estariam sentindo ciúmes de Luigi, que é apenas um bebê. Por ele precisar de mais cuidados da mãe e ainda não ir à escola, as meninas estariam questionando Fabiana Justus e pedindo mais atenção exclusiva dela. A famosa então compartilhou o desafio que está tendo que lidar além do tratamento contra o câncer.

"Quando o Luigi nasceu, as meninas não demonstraram muito ciúmes, ele era só um bebê que mamava, elas não tinham muito ciúme porque ele não interagia, mas agora ele é uma pessoinha, acho que isso causa um ciúme nelas muito maior que antes", contextualizou como estão acontecendo as coisas.

"Então agora, eu tô nesse desafio de me dividir mesmo e tentar obviamente eles interagirem, mas quando elas tão comigo, elas querem que eu fique só com elas, elas falam: 'deixa o Luigi, fica com a gente', aí elas questionam: 'você fica mais com o Luigi do que com a gente', essas coisas...", falou que elas pedem atenção exclusiva.

Fabiana Justus continuou compartilhando a questão com os seus seguidores: "É impressionante que o ciúme vem depois, eu achava que desde que nacesse já vinha o ciúme, mas o ciúme veio agora".

A herdeira de Roberto Justus comentou que o tempo que ficou no internada após descobrir um câncer pode ter influenciado nisso. "Acho que o fato de eu ter ficado no hospital não ajudou obviamente, eu percebi que elas sentiram bastante, elas ficam com essa sensação sabe, de querer tá comigo, porque eu fiquei fora, isso também agrava um pouco a situação do ciúmes e mais, mas acho que ao longo do tempo tá melhorando", disse sobre até ter pensado em terapia para as garotas.

Ainda nos últimos dias, a empresária do ramo da moda relembrou como aconteceu a descoberta da leucemia e os sintomas que havia sentido. O diagnóstico de leucemia mieloide aguda aconteceu no início do ano e de forma repentina quando buscou atendimento por ter dores nas costas e outros sintomas. Ao descobrirem a doença ela foi internada imediatamente e ficou longe dos filhos para iniciar o tratamento.

Fabiana Justus surpreende com detalhes do mesversário do filho

A influenciadora digital Fabiana Justus comemorou mais um mês de seu filho caçula Luigi, fruto de seu casamento como empresário Bruno D'ancona, com quem está casada há 13 anos. No domingo, 19, a família se reuniu na varanda do apartamento em São Paulo para celebrar o momento.

Muito criativa, a herdeira de Roberto Justus surpreendeu com o tema do nono mês e principalmente com os detalhes da festinha. Tanto ela, quanto as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, o marido, além de Luigi, todos se fantasiaram de personagens do filme Peter Pan. Veja as fotos aqui.