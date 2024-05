Carolina Dieckmann esbanja beleza com make impecável: "Tão linda!"

Em novo álbum de fotos, Carolina Dieckmann esbanja beleza ao posar com make impecável nas redes sociais; confira os cliques!

A atriz Carolina Dieckmann não cansa de encantar seus seguidores com sua beleza. Nesta terça-feira, 28, a artista atualizou suas redes sociais com novo álbum de fotos nos bastidores dos Estúdios Globo e deixou seus fãs babando com sua beleza impecável.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira apareceu com uma make belíssima, que ressaltou ainda mais sua beleza. Com apenas metade do cabelo preso, Carolina apareceu com um delineado vinho e pele glow, fazendo carão para as câmeras. Ela ainda exibiu seu look simples, um vestido marrom justinho que delimitou seu lindo corpo.

"De hoje e daquele jeito...", escreveu a famosa na legenda da publicação. Seus seguidores logo rasgaram elogios nos comentários. "Tão linda!", declarou a influenciadora Silvia Braz. "O que é isso? Explosão de beleza?", disparou um fã. "Amei os cabelos, a boca, os olhos… muito gata!!", disse outro. "Mas é bonita, hein?!", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Carolina Dieckmann faz revelação sobre dia de seu casamento

No início de abril, Carolina Dieckmann comemorou mais um ano de seu casamento ao lado do diretor de TV Tiago Worcman. Em suas redes sociais, a atriz se declarou para o pai de seu filho caçula com um vídeo cheio de momentos especiais ao lado dele.

Usando os cliques raros com seu amado, a famosa relembrou como foi o dia em que selaram a união e revelou como foi emocionante encontrá-lo no altar entrando no local ao lado de seu primogênito, Davi Frota, do seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota, e com o herdeiro deles, José Worcman, na barriga.

"17 anos desse dia da primeira imagem: o meu sim, carregando o zumba na barriga, de mãos dadas com o Davi... você chorou tanto e eu entendo: deve ter sido bonito mesmo ver tanto amor junto caminhando e na sua direção", contou como foi o episódio inesquecível.

A loira deu mais detalhes do dia do casamento: "Fora aquele dia azul lindo -típico de maio- com flores laranjas enfeitando tudo e um punhado de amigos eleitos a dedo para estar ali. Pouca coisa mudou, nam. A gente alinha dia a dia o que tem que ser feito, sem preguiça, às vezes com briga, mas sobretudo com a força de quem sabe que tem algo muito precioso pra defender".

"Que a gente siga assim e que Deus nos proteja do que a gente não der conta e nos fortaleça quando ficar difícil... de resto, a gente cuida e o nosso amor abençoa. Te sinto daqui até além", declarou-se a artista para seu amado.