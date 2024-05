Grávida, Sthefany Brito exibe barrigão em fotos tiradas pelo primogênito

Sthefany Brito estoura fofurômetro e exibe barrigão da gravidez em fotos tiradas por seu primogênito, Enrico; confira os cliques!

A atriz Sthefany Brito está grávida de seu segundo filho com seu marido, o empresário Igor Raschkovsky. E nesta terça-feira, 28, a famosa atualizou suas redes sociais com fotos encantadoras de seu barrigão que foram tiradas por ninguém menos que seu primeiro filho, Enrico, de 3 anos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a irmã de Kayky Brito abriu o álbum de fotos caseiro, onde apareceu de mini blusa listrada, deixando seu ventre a mostra, e calça rosa. Nos cliques, a futura mamãe de dois apareceu deitada no sofá e ainda mostrou cliques de seu barrigão bem de pertinho. Os pets da família também fizeram parte do ensaio fotográfico.

Na legenda, Sthefany revelou que Enrico era o fotógrafo por trás dos registros. "Fotos by… Enrico!!! Ele ultimamente me pede muito meu celular porque quer tirar foto!! E de 300 (e eu já sem espaço no telefone) essas foram minhas preferidas dos últimos dias. Minha barriga é disparado o que ele mais gosta de fotografar!", contou a atriz.

Nos comentários, seus seguidores se encantaram com os cliques e elogiaram o primogênito da famosa. "A maternidade dando retorno kkkk Enrico fotógrafo!", brincou um internauta. "Enrico ta tirando foto muito melhor que muita gente", declarou outro. "Que fotos lindaaas, que olhar lindo ele teve!", disse mais um.

Confira a publicação:

Sthefany Brito revela diagnóstico forte durante gestação

Mais cedo nesta terça-feira, 28, Sthefany Brito contou que está se sentindo após ficar um dia muito mal por conta de uma gripe que pegou de seu filho Enrico. Grávida pela segunda vez, a atriz contou que os sintomas estão muito intensos e até não lembra quando foi a última vez que ficou assim na vida.

Um pouco abatida e com a voz rouca, a artista comentou que a doença está sendo bem intensa, ainda mais por não poder tomar remédios por conta da gestação. "Nossa gente, que gripezinha, não lembro qual foi a última vez que fiquei assim na vida, que tive uma gripe tão forte e aí grávida piora tudo, porque a gente não pode tomar quase nada de remédio e é isso, peguei essa gripe do Enrico, graças a deus ele tá bem, foi pra escola, não chegou a ficar assim desse jeito", compartilhou com seus seguidores.

Sthefany Brito falou mais o que está sentindo: "Ontem eu não era ninguém mesmo, ontem eu tava muito ruim, mega sinusite, é sinusite, o Enrico teve, essa que ele ficou gripado duas semanas atrás, ele teve uma sinusite muito forte e teve que entrar no antibiótico aí quando a gente tem a mesma coisa que eles, dá uma dor no coração".