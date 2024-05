Marcello Melo Jr exibe foto inédita com seus dois filhos

Astro da novela Renascer, o ator Marcello Melo Jr explode o fofurômetro ao mostrar nova foto com seus dois filhos

O ator Marcello Melo Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto com seus dois filhos, Joaquim e Maya. O artista compartilhou uma imagem com os herdeiros nos stories do Instagram nesta semana.

Na foto, ele apareceu com o bebê no colo e sentado ao lado da filha mais velha. Vale lembrar que Joaquim é fruto do relacionamento dele com a modelo Clara Diniz e tem quatro meses de vida. Enquanto isso, Maya tem 3 anos e é fruto de outro relacionamento dele.

Marcello está no ar no remake da novela Renascer, da Globo, na qual interpreta José Bento.

Marcello Melo Jr com os filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Nascimento do filho de Marcello Melo Jr

A família do ator Marcello Melo Jr aumentou! No dia 8 de fevereiro de 2024, a modelo Clara Diniz mostrou o rostinho do filho deles, Joaquim, nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, ela mostrou o bebê tranquilo no berço com look quentinho após o nascimento nesta semana. Na imagem, a mamãe coruja fez carinho no rosto do menino e ainda brincou com a expressão dele. “Sou muito sério, galera”, disse ela.

O nascimento dele foi anunciado por Clara no dia 7 de fevereiro, por meio das redes sociais. Por enquanto, o ator não se pronunciou publicamente sobre a chegada do segundo filho.