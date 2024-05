Jojo Todynho reage a mensagem sobre criança angolana que ela tenta adotar

Jojo Todynho abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e reagiu a uma mensagem de um fã que mencionava o processo de adoção de Francisco

Depois de mostrar como está ficando o quarto de Francisco, criança que ela está adotando, Jojo Todynho voltou a falar sobre maternidade e adoção na madrugada desta quarta-feira, 29. A cantora abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e reagiu a uma mensagem de um fã que mencionava o processo de adoção em andamento.

"Que o Francisco seja muito feliz tendo você como mãe", escreveu o internauta. A cantora respondeu com uma foto dela sorrindo e adicionou os emojis de mãos em posição de oração e de corações. Veja:

Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynha conta como conheceu Francisco

Em setembro do ano passado, durante uma viagem a Luanda, Angola, Jojo Todynho conheceu Francisco. A cantora teve a oportunidade de se encontrar com ele durante uma homenagem especial que recebeu em uma escola local. Na oportunidade, ela afirmou que pediu para que seus contatos vissem a possibilidade de adotá-lo.

"O menino que veio me homenagear era o Francisco. Eu estava tão empolgada olhando para as crianças que eu não prestei atenção. Depois que o professor colocou ele de frente para mim, foi surreal. Eu olhei para ele e falei: esse menino é meu filho. O olho dele brilhava. Foi uma conexão diferente, não tem explicação. Eu perguntei: 'qual é o seu nome?'. 'Francisco'. E eu falei: e se eu quiser te levar embora?'. E ele: 'eu vou embora com você'. Aquele menino lendo me bota no chinelo e muita gente", disse Jojo.

"Aí agora, o José vai fazer o contato com a família para ver como vai ficar para ver se a gente consegue fazer um processo de adoção. Eu quero trazer ele para cá. Tem todo um trâmite. Eu vou rezar para que a família aceite para eu trazer ele para cá. Eu fiquei tão encantada com o Francisco. Um olhar muda tudo na nossa vida. Eu só sabia chorar. Se tudo der certo, eu vou adotar o Francisco. Eu vou dar a ele uma oportunidade de uma educação melhor, uma vida melhor. Eu estou apaixonada por ele. Foi amor à primeira vista", completou ela no Instagram.