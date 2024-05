Nathalia Santos, do Esquenta, passa por nova cirurgia após ser baleada em assalto

Ex-participante do programa Esquenta, Nathalia Santos revela que passou por nova cirurgia e revela o motivo

Ex-participante do programa Esquenta, da Globo, a jornalista Nathalia Santos ainda enfrenta as consequências de ter sido baleada em um assalto no Rio de Janeiro no início do ano. Ela contou que precisou passar por uma nova cirurgia para corrigir um problema de locomoção.

A comunicadora disse que operou o nervo ciático para recuperar a sensibilidade na perna. “Passando aqui para dizer para vocês que estou em recuperação da minha segunda cirurgia. Dessa vez foi no nervo ciático, que é o responsável por eu não estar sentindo do joelho para baixo”, disse ela.

Além disso, ela contou que está usando um andador para se movimentar. “Mas vocês devem estar se perguntando: ‘Nath, mas você está em pé, que legal’. É, estou em pé, apoiada no andador, não porque eu estou sentindo a minha perna, e sim porque estou fazendo uma fisioterapia, que usa técnica chamada PNF. O que estou fazendo hoje é mostrar para vocês que eu estou bem. Tem dias que eu não estou, tem dias em que eu estou. E hoje eu vim aqui contar para vocês que a recuperação dessa segunda cirurgia está caminhando, a gente está progredindo e é isso”, afirmou.

O que aconteceu com Nathalia Santos?

A jornalista Nathalia Santos foi baleada durante um assalto no carnaval de 2024. Ela estava com seu marido em um táxi quando um bandido anunciou o assalto. O tiro atingiu o quadril dela, que precisou ser internada e passar por uma cirurgia no local.

"A gente não percebeu a anunciação do assalto. Do nada, eu escuto duas balas, eu falei: é tiro. A gente estava de táxi. O carro estava andando, de repente deu uma desacelerada. No que ele continuou, o carro foi alvejado. Quando eu fui atingida, eu pedi para o meu esposo: corre para o hospital, eu não quero morrer. Eu só pensava nos meus filhos", disse ela. A comunicadora ficou no CTI por alguns dias e recebeu alta hospitalar para seguir com a fisioterapia em casa.