Fernanda Nobre solta o verbo e dispara suposta indireta para Arthur Aguiar

Fernanda Nobre compartilhou um texto nos Stories do seu Instagram e os seguidores logo apontaram como sendo uma indireta para Arthur Aguiar. O ator revelou que o relacionamento com Jheny Santucci chegou ao fim três dias após o casal anunciar que esperava seu primeiro filho.

"O cara é conhecido como um abusador famoso. Traiu a mulher grávida e sem estar grávida dezenas de vezes. O país acompanhou cada ida e vinda, cada choro e pedido de desculpas. O cara entrou num reality, a mulher traída trabalhou para ele ganhar, e obviamente ele ganhou, graças a ela", opinou.

Sem citar o nome de Arthur, Fernanda avaliou a conduta do cantor desde o casamento com a ex Maíra Cardi. "Ele saiu, jurou amor, traiu novamente, pediu desculpas, jurou amor… até que se separaram. Ele engravidou uma nova namorada e três dias depois do anúncio da gravidez, declara que terminou o namoro", continuou.

Ainda na mensagem, Fernanda alertou os fãs. "Exposição pública além de muito invasivo pode se tornar uma violência emocional. Minha gente, histórico serve como alerta. Não vai ser diferente com você. Não vai. Um abusador desse nível será sempre um abusador", finalizou.

Entenda o caso

Arthur Aguiar anunciou o namoro com Jheny Santucci em junho, depois de um flagra durante um show de sertanejo. O campeão do "BBB 22" já é pai de Sophia, de 4 anos, fruto da união com a life coach Maíra Cardi.

Na publicação em que divulgou o rompimento, Arthur relatou que os dois moravam na mesma casa, mas perceberam que não era isso que queriam.

"A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci (...) Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho (a). Hoje, três meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia, decidimos não seguir mais juntos. Vamos cuidar do nosso filho (a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha", declarou.