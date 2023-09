Arrependimento? Jojo Todynho apaga pronunciamento sobre conversa vazada do namorado

Após gravar série de vídeos dando versão sobre conversa vazada do namorado, Jojo Todynho apaga tudo e não deixa nada no ar

A cantora Jojo Todynho apagou todos os vídeos se pronunciando sobre a conversa de seu namorado, Renato Santiago, com a ex e mãe da filha dele, Kaila Oliveira. Nesta terça-feira, 05, não é possível rever nenhum dos vídeos da funkeira falando.

Antes de dar 24 horas nos stories do Instagram, a artista deletou os registros falando sua opinião sobre a situação e a gravação de conversas dele com a ex, que alega que o pai de sua filha estava dando em cima dela enquanto estava se relacionando com Jojo.

Diante das acusações, a vencedora de A Fazenda resolveu se defender e afirmar que só assumiu o relacionamento em junho, algum tempo depois que eles tinham se falado no print mostrado. "Tá, mas nem estávamos namorando essa época, só ficando. Começamos a namorar no dia 12 de junho. Como pode ser tão mau-caráter?", contou a cantora.

Na troca de confidências vazadas pela colunista Fábia Oliveira, do 'Em Off', Renato Santiago faz uma proposta ousada para Kaila Oliveira. “Quer vender o corpo? Eu pago!”, oferece ele. “Pra mim é de graça, né?”, dispara ele. “Ah, vá! Nem de graça e nem pagando”, diz a ex-mulher.

Diante da repercussão, a ex também se pronunciou. "Sobre os prints que estão rolando aí, que a digníssima acabou de postar ‘sem data não vale’, não foi eu mandei não. Não divulguei nada porque, se eu quisesse divulgar isso, eu divulgava na época, desde maio, quando vocês estavam juntos. Engraçado, aí agora querem me colocar de maluca, de uma coisa que nem eu divulguei. Infelizmente, se foi alguma pessoa próxima a mim, que tem acesso às minhas coisas, e que tem contato comigo, que eu confio, infelizmente eu não posso me responsabilizar pelos atos de outras pessoas”, declarou Kaila, que rebateu as acusações e acusou a cantora de "passar pano para o macho".

Veja abaixo:

🚨ATENÇÃO: Fábia Oliveira divulgou conversas calientes do namorado de Jojo Todynho com a ex-mulher. pic.twitter.com/b9Lswdumkk — CHOQUEI (@choquei) September 4, 2023

JOJO TODYNHO ASSUMIU O ROMANCE EM JUNHO

A cantora Jojo Todynho assumiu o romance com Renato Santiago em 12 de junho. Antes, os dois ficaram cinco meses e eram amigos antes de engatarem o romance. Na ocasião, os dois foram fotografados lado a lado enquanto circulavam pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro.

Na ocasião, ela apareceu usando apenas um macacão branco justíssimo ao corpo e um lenço colorido no cabelo. Por sua vez, o rapaz surgiu com camiseta preta e bermuda marrom.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Jojo Todynho assume depois que se separou do militar Lucas Souza há alguns meses. A separação com o ex-marido rendeu várias polêmicas.

