O que aconteceu com Lucas Souza? Ex de Jojo Todynho virou alvo de boatos

Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, causou o maior burburinho nas redes sociais após ser flagrado de sunga em praia do Rio de Janeiro

O influenciador Lucas Souza (21), conhecido como ex-namorado de Jojo Todynho (26), tem dado o que falar nas redes sociais desde que foi visto neste domingo, 18, curtindo um dia de praia no Rio de Janeiro. Isso porque seu visual estava um pouco diferente.

Nas imagens, o ex-oficial do exército aparece aproveitando o calorzão do Rio, na praia da Barra da Tijuca. Usando apenas uma sunga preta, ele ostentou o corpão sarado e a barriga tanquinho, enquanto os paparazzi de plantão passavam pela região.

Nas redes sociais, logo os cliques do bonitão renderam comentários envolvendo sua aparência. “Super natural kkkk”, escreveu outra. “Parece que o rosto é desproporcional para o corpo”, notou mais um. "Parece que fez abdominoplastia pelo umbigo", provocou outro.

Mas apesar das especulações, Lucas, de fato, passou por uma cirurgia para dar uma recauchutada no visual. O influencer realizou a famosa Lipo HD, técnica usada para modelar o corpo do paciente.

"Treino, faço dieta, mas tem aqueles dias que a gente dá uma fugidinha e fica com aquela gordura localizada que não sai por nada", disse Lucas na época, que chegou a dividir parte do processo de recuperação com os seguidores.

Por conta do procedimento estético, Lucas precisou dar um tempo na rotina corrida e ficar alguns dias em repouso. Acostumado com a agitação, ele confessou que iria enfrentar as recomendações para deixar o shape saradão. "É agonizante ficar 15 dias de cama. Posso levantar, ir ao banheiro, comer, mas o ideal é que me movimente, faça o exercício da fisioterapia, mas não force para ficar com o resultado legal", explicou.

Vale destacar que o interesse pelo lado estético foi uma das questões que motivaram o término de Lucas com Jojo Todynho. Em recente desabafo, a famosa revelou que não gostava da preocupação excessiva do ex-marido com o visual.

"Lucas, vamos fazer a prova da PRF (Polícia Rodoviária Federal). 'Estou no meu momento de shapar'. Ele queria fazer o shape. Falei: 'Lucas, não faz harmonização facial'. Foi lá e ficou a cara do Buzz Lightyear. Eu mesma falei para ele que ficou horroroso. Não gostei. Falo a verdade, não tenho o que esconder", disse a funkeira.

Lucas Souza na praia (Foto: Fabrício Pioyani / AgNews)