Jojo Todynho deu presente luxuoso para namorado antes de rumores; saiba tudo

Jojo Todynho foi alvo de críticas na web após revelar que deu presente luxuoso para namorado

A cantora Jojo Todynho voltou a ficar em alta nas redes sociais após surgirem rumores de uma suposta traição de seu namorado Renato Santiago, com a ex-esposa. O caso surgiu poucas semanas depois dela ter dado um presente luxuoso ao amado.

No último mês, Jojo causou a maior polêmica ao revelar que deu um Honda Civic, avaliado em mais de R$ 240 mil, para Renato. Através de seu perfil do Instagram, ela anunciou o presente com muita celebração.

"Gente, vou falar uma coisa para vocês. Esse homem me atura há dez anos, mais oito meses de relacionamento. Oito meses oficializados", disse ela, afirmando que Renato merecia o presente por se esforçar bastante em sua rotina diária.

"Muito feliz, vivendo cada vez mais. Paz terrível e sem perturbação. Renato é uma pessoa maravilhosa. Aliás, ele é meu amigo há dez anos e faz oito meses que a gente está junto. 'Ah, mas Jojo é emocionada'. Sou! 'Ah, mas se daqui a pouco não estiver junto?' A gente vai continuar sendo amigo", afirmou ela.

Essa semana, Jojo presenteou seu atual namorado com um carro avaliado em R$240 mil pic.twitter.com/iw5IJKt1iE — Gabriel Campos (@gabscmps) August 25, 2023

A postagem de Jojo acabou atraindo uma onda de comentários críticos entre os internautas. Isso porque muitas pessoas acharam o presente exagerado e que a cantora poderia se arrepender no futuro.

Uma delas foi a influenciadora Cariucha, conhecida como Garota da Laje. Em uma postagem no Instagram, ela provocou a vencedora de A Fazenda 12 e sugeriu que o rapaz estava se aproveitando do dinheiro da artista.

Leia também: Não é a primeira vez! Jojo Todynho já viveu outro namoro polêmico; relembre

"Bom dia, povo! Bom dia, meus amores! A frase do dia é: 'Não se compra amor, se conquista'. Você não é boa? Cadê a boa? Hummm! Tem que pagar macho para ter, porque, se não pagar, não tem", disse ela, que volta e meia troca alfinetadas com Jojo.

Em outro trecho de sua postagem, Cariucha continuou relembrando os tempo de garota de programa e afirmando que cantora deveria se valorizar mais enquanto mulher. "Elas dizem que são as boas, mas eu que sou a boa. Por isso que falo: 'Valorizem as prostitutas'. Não pagamos. Eles que pagam a gente", disse.