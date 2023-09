Não é a primeira vez! Jojo Todynho já viveu outro namoro polêmico; relembre

Antes de rumores de traição de Renato Santiado, Jojo Todynho já viveu outros relacionamentos problemáticos

A cantora Jojo Todynho voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais após especulações de uma traição de seu namorado, Renato Santiago. No entanto, essa não é a primeira vez que a funkeira enfrentou polêmicas sobre infidelidade em um relacionamento.

Em 2021, por exemplo, Jojo causou o maior burburinho ao assumir o namoro com Márcio Felipe. Na época, um desabafo da ex-namorada do rapaz falando sobre ter sido "passada para trás" viralizou nas redes sociais e gerou uma série de comentários negativos à artista.

Depois de alguns meses, a carioca revelou não estava mais vivendo um romance com Márcio. Conquistando cada vez mais espaço na mídia e aproveitando os louros da fama após vencer A Fazenda 12, Jojo confessou que traiu o amado durante uma viagem à Paris.

Através de um bate-papo com os seguidores do Instagram, a contratada da TV Globo lamentou o caso extraconjugal. "Quem vacilou fui eu", disse ela, sendo sincera sobre o que aconteceu na viagem: "É gente, Paris rendeu muita história. Vida que segue, fazer o quê? É isso".

Depois de assumir que errou, Jojo seguiu afirmando que não sabia se os dois poderiam continuar amigos, por conta da gravidade do que acabou fazendo na França. "Não estou ficando mais com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. É uma pessoa legal e bacana. Mas, gente, não teve como", disse.

Já no início deste ano, Jojo Todynho enfrentou uma verdadeira confusão com o fim do casamento com Lucas Souza. O término veio acompanhado de vídeos no Instagram, gritos, xingamentos e acusações das duas partes.

O caso tomou grandes proporções e ambos chegaram a revelar que estavam dispostos a seguir com a briga na justiça. Recentemente, Lucas veio a público atualizar os fãs referente o divórcio com Jojo e garantiu que não iria mais continuar com o processo que moveu contra a cantora.

"Estou com o coração em paz. O que ficou para trás, ficou e vida que segue. Desejo tudo de bom na vida dela. Ela é uma pessoa maravilhosa", disse o militar.