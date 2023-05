Ex-marido de Jojo Todynho cai no choro ao falar de sua saúde mental

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza fala sobre o seu futuro e chora ao relembrar luta contra a depressão

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza se emocionou e chorou ao desabafar com os fãs nas redes sociais neste final de semana. Dentro do carro, ele fez uma declaração sobre a depressão que enfrentou recentemente e contou que vai voltar a ser militar do Exército no próximo ano.

“Em 2023, eu volto a ser militar da ativa. Exatamente! Em julho de 2024, eu volto a ser militar. Estou até emocionado com isso. Eu não posso antes de 2024, mas eu volto. Tenho outros planos ainda pra esse ano. Em 2024 eu volto a ser militar, que foi para o que eu nasci, é minha vocação”, disse ele.

Ele completou sobre a depressão que enfrentou. “Eu estou feliz em contar isso para vocês porque, quando eu saí do Exército, eu saí porque estava passando por um momento de depressão muito grande na minha vida e estava longe da minha família. Só que eu realinhei minha cabeça, consegui me estruturar bem. Eu tomei essa decisão porque eu sempre sonhei em ser militar. Eu estou muito feliz mesmo”, disse ele.

Por fim, Lucas deu mais detalhes. “Eu nem comentei com ninguém porque iam falar que eu estava querendo me vitimizar aqui, mas eu passei por uma depressão muito grande e eu precisava ficar com a minha família. Mas, agora que eu estou bem, minha vida está seguindo, vou voltar para fazer o que eu realmente gosto”, contou.

Lucas Souza fez lipoaspiração

Recentemente, Lucas Souza contou que fez lipoaspiração no abdômen. Nos stories, o ex-marido de Jojo Todynho contou que está impaciente com o tempo de repouso necessário para recuperação da cirurgia. "Não aguento mais ficar de cama [...] Mas tem que respeitar, né? O pós-operatório é tão importante quanto a operação em si. Consegui dar uma fugida ontem, mas o correto é ficar 15 dias de repouso para ter um bom resultado".

Ele ainda comentou que pagou uma bolada no procedimento, que tem o objetivo de ajudá-lo como influenciador digital. "Eu acho que paguei entre R$ 60 mil e R$ 70 mil. Desde janeiro eu estava com a cirurgia marcada (...) Vou focar agora em dieta, nutrição e esporte, e incentivar as pessoas a praticarem atividade física. Meu perfil será voltado para isso".