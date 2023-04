Lucas Souza faz lipoaspiração no abdômen e revela novos planos na carreira

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, realizou a famosa Lipo HD na barriga e está de repouso

O ex-militar Lucas Souza realizou uma cirurgia de Lipo HD na barriga, que além de remover a gordura, confere uma espécie de definição no abdômen. Ele contou que está de repouso após o procedimento.

Nos stories, o ex-marido de Jojo Todynho contou que está impaciente com o tempo de repouso necessário para recuperação da cirurgia. "Não aguento mais ficar de cama [...] Mas tem que respeitar, né? O pós-operatório é tão importante quanto a operação em si. Consegui dar uma fugida ontem, mas o correto é ficar 15 dias de repouso para ter um bom resultado".

Ele ainda comentou que pagou uma bolada no procedimento, que tem o objetivo de ajudá-lo como influenciador digital. "Eu acho que paguei entre R$ 60 mil e R$ 70 mil. Desde janeiro eu estava com a cirurgia marcada (...) Vou focar agora em dieta, nutrição e esporte, e incentivar as pessoas a praticarem atividade física. Meu perfil será voltado para isso".

Vale lembrar que Lucas era tenente da Polícia Militar e deixou o cargo alegando não gostar do Rio de Janeiro, ter pedido transferência para voltar para Curitiba, onde nasceu, e ter tido a mudança negada pelo comando do Exército. "Cerimônia da minha despedida do Exército Brasileiro! Obrigado aos meus companheiros de farda e a instituição! Aço! Boina preta! Brasil", escreveu em foto no Instagram ao deixar o cargo.

Veja: