Ex do namorado de Jojo Todynho rebate acusações: ‘Não divulguei’

Ex-mulher do namorado de Jojo Todynho aparece nas redes sociais para desmentir acusação de que teria print de conversa com o rapaz

A jovem Kaila Oliveira, que é ex-mulher do namorado de Jojo Todynho, Renato Santiago, se pronunciou nas redes sociais ao ver o seu nome envolvido em uma repercussão. Tudo começou com a divulgação de um print de uma conversa entre ela e o ex em um aplicativo e ela foi acusada de ter divulgado o print publicamente. Porém, ela negou que tenha sido a responsável pelo vazamento do print e alfinetou Jojo.

Nos stories do Instagram, Kaila apareceu irritada com a situação e desabafou. "Sobre os prints que estão rolando aí, que a digníssima acabou de postar ‘sem data não vale’, não foi eu mandei não. Não divulguei nada porque, se eu quisesse divulgar isso, eu divulgava na época, desde maio, quando vocês estavam juntos. Engraçado, aí agora querem me colocar de maluca, de uma coisa que nem eu divulguei. Infelizmente, se foi alguma pessoa próxima a mim, que tem acesso às minhas coisas, e que tem contato comigo, que eu confio, infelizmente eu não posso me responsabilizar pelos atos de outras pessoas”, declarou.

Então, ela mandou um recado para Jojo sobre a repercussão do assunto. "Agora você vir aqui falar que ‘sem data não vale’? Ué, mas você não veio aqui na internet falar que deu brinquedo para a minha filha e ela agradeceu você já era madrasta. Você deu brinquedo antes dele dar em cima de mim. Qual é a explicação? Não estou entendendo. A maluca sempre é a mulher, né? O homem sempre é o bonzão. Para você é muito mais fácil vim aqui acusar uma mulher e falar e passar o pano para o macho. Mas eu não precisei expor nada. Eu poderia ter exposto no meu, porque o lucro era muito maior, mas em momento nenhum eu quis expor isso porque realmente a minha briga sempre foi pela minha filha. Se fosse sobre ele, eu tinha aceitado ficar com ele né. Coisa que não acontece. Deveria me agradecer que não fui conivente com ele, né. E sobre ser mau caráter, será que sou eu mesma? A mãe da sua filha é mau caráter? Tem certeza? Contra fatos não ha argumentos. Se eu fosse você, Seu Renato, me deixava quieta, porque aproveitar que um terceiro já fez o favor de divulgar, eu posso divulgar muito mais hein, e aí a briga fica de verdade. Acho melhor ficar calado”.

Por fim, ela reafirmou que não divulgou nenhum print na internet. "Não divulguei nada, eu poderia ter divulgado há muito tempo atrás. Se foi um terceiro, eu não consigo me responsabilizar. Eu sei o que eu posso fazer. Agora, se as pessoas têm acesso às minhas coisas e divulgam… Se eu quisesse divulgar, eu colocava print aqui. Eu não tenho medo. A verdade está comigo. Eu não passo pano para macho nenhum”, afirmou.

O que Jojo Todynho falou sobre o assunto?

O print divulgado é sobre uma conversa de Renato com Kaila, no qual ele fez uma proposta para a ex-mulher. “Quer vender o corpo? Eu pago. Para mim é de graça, né?”, escreveu ele. E ela respondeu: “Ah, vá! Nem de graça e nem pagando. Só bobeira. Jojo Todynho, olha o assanhamento do seu marido aqui!”.

Ao ver a repercussão do print, Jojo Todinho alfinetou nas redes sociais. “Sem postar data, não vale. Trabalhamos com a verdade!”, escreveu ela. Em outro momento, ela contou que a conversa foi quando eles não estavam namorando. “Tá, mas nem estávamos namorando essa época, só ficando. Começamos a namorar no dia 12 de junho. Como pode ser tão mau-caráter?”, comentou.