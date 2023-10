Arrependido? Gustavo Mioto viraliza com suposta indireta para Ana Castela em show

Durante show, Gustavo Mioto soltou uma suposta indireta para sua ex-namorada, Ana Castela, e instigou a curiosidade dos internautas; confira o vídeo!

Parece que Gustavo Mioto não está gostando tanto assim da sua fase de solteiro. No último sábado, 14, o cantor se apresentou em um de seus shows e viralizou nas redes sociais por mandar uma suposta indireta para sua ex-namorada, a sertaneja Ana Castela.

Na apresentação, o artista apostou em música de términos de namoro e ainda pediu para eles voltarem atrás. "Volta e traz de volta o meu moletom, pelo amor de Deus", disse Gustavo em cima do palco. O vídeo viralizou nas redes sociais e seus fãs já estão ansiosos para as próximas cenas desse relacionamento.

🚨VEJA: Internautas dizem que Gustavo Mioto pede para que Ana Castela volte, em novo vídeo.



pic.twitter.com/Qs5ghyZFVG — CHOQUEI (@choquei) October 15, 2023

Vale lembrar que Gustavo e Ana colocaram um ponto final em seu namoro em setembro. Os dois estavam juntos desde junho de 2023, mas decidiram romper de forma amigável poucos meses depois. Em participação do Venus Podcast, o cantor revelou o motivo do término.

"Infelizmente, a gente tem duas agendas difíceis. Não tem nada a ver com o que a galera citou, não teve nada a ver com agressividade, infidelidade, nada a ver. A gente conversou muito, foi numa boa. Realmente foram times diferentes", explicou Gustavo.

Gustavo Mioto ficou decepcionado com o término

Ainda em sua participação no Venus Podcast, Gustavo Miotoabriu o jogo sobre como se sentiu ao terminar seu namoro com Ana Castela. O cantor, que não tem o costume de expôr tanto a sua vida pessoal ao público, disse que o rompimento foi decepcionante. "Ontem, a galera recebeu a notícia de que eu e a Ana Flavia não estamos mais juntos, e assim como foi um baque para vocês, foi para nós também", declarou ele.

Gustavo relatou também a cobrança do público para que os dois se posicionassem. "A galera deu uma cobrada na gente há alguns dias por não falarmos nada, mas em relações, galera, a gente tem que sentar e conversar e, infelizmente, a gente tem duas agendas difíceis. E não adianta ficar pelo WhatsApp conversando sobre coisas sérias assim", disse.

Mioto garantiu ainda que o fim do namoro não tem um pivô e afirmou que não houve discussões. "A gente demorou alguns dias para chegar a um acordo. Não teve briga, não teve discussão, não teve nada disso. Ontem, pintaram uma imagem de que foi uma explosão de ciúme. Galera, vocês me assistiram aqui falando durante duas horas, galera me conhece há 12 anos, nunca tive nada, nunca tive problema com ninguém, então não existe a chance de eu ter uma explosão de ciúme", esclareceu.