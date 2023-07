Após traições, Maíra Cardi admite ciúmes de Thiago Nigro: ‘Come ração em casa'

Após ser traída por Arthur Aguiar, Maíra Cardi confessa que está ‘mais cuidadosa’ em relacionamento com Thiago Nigro

Parece que o casamento com Arthur Aguiar causou algumas mágoas em Maíra Cardi. Nesta quinta-feira, 20, a coach fitness refletiu sobre as traições em seu último relacionamento e confessou que aprendeu a ser mais ‘ciumenta’ e cuidadosa’ em seu noivado com o influenciador financeiro Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico.

Em seu perfil na rede social Threads, Maíra lembrou as puladas de cerca do ex-marido: "Passei a vida inteira achando o máximo não ser ciumenta, tipo criação de galinhas livres que vivem bem soltinhas e comem o que querem, afinal o que é seu volta”, a influenciadora fez uma metáfora para analisar sua vida amorosa.

Na sequência, a coach fitness confessou que ficou mais ciumenta com o passar do tempo: "Aos 40 descobri que boy de raça come ração em casa, e seus passeios ao sol são controlados aos olhos do dono. Ele vale mais porque é bem cuidado.", Maíra abriu o jogo sobre a importância do ‘controle’ em sua nova relação.

Para finalizar, a mãe da pequena Sophia, que é fruto do antigo relacionamento com o cantor e ex-BBB Arthur Aguiar, deixou um recado para o futuro marido: “Logo descobri a diferença entre ter ciúme e cuidar do que é seu! Segura meu cercadinho agora, porque estou mais cuidadosa do que nunca”, Maíra avisou.

Vale lembrar que Arthur e Maíra Cardi viveram uma separação conturbada. Entre idas e vindas, o relacionamento dos dois foi marcado por polêmicas e envolveu 16 traições do vencedor do BBB 22, segundo a influenciadora. Após a separação definitiva, Maíra anunciou seu relacionamento com Thiago Nigro em março deste ano e ficou noiva em abril.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Maíra Cardi rebate acusações de ‘controlar’ Thiago Nigro: “Se chama cuidar”

A influenciadora fitness Maíra Cardi se envolveu em mais uma polêmica! É que a ex-participante do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, recebeu uma chuva de acusações de ser 'controladora’ após impor uma condição inusitada para oficializar sua união com o coach financeiro Thiago Nigro; entenda o caso!