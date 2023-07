O que aconteceu com Arthur Aguiar e Mayra Cardi? Relembre separação que envolveu 16 traições do ex-BBB

Relembre o que aconteceu com o relacionamento de Arthur Aguiar e Maíra Cardi

Arthur Aguiar (34) e Maíra Cardi (39), que se casaram em 2017, viveram uma separação conturbada. Entre idas e vindas, o relacionamento dos dois foi marcado por polêmicas e envolveu 16 traições do vencedor do BBB 22, segundo a influenciadora. Relembre o que aconteceu com o ex-casal.

"O primeiro beijo foi na minha casa. A gente se conheceu em um dia, saiu para almoçar e ela foi para uma festa. Mandei uma mensagem e ela topou me encontrar mais tarde. Ela foi lá para casa e a gente ficou conversando por seis horas. Pedi ela em namoro no mesmo dia e, com quatro dias, pedi ela em casamento", contou Arthur Aguiar sobre o início do relacionamento com Maíra Cardi, nos bastidores do Domingão do Faustão.

Pais de Sophia, de apenas 4 anos, os dois enfrentaram problemas no casamento com o tempo. Segundo a influenciadora, Arthur Aguiar teria traído a influenciadora pelo menos 16 vezes ao longo da relação amorosa. "Que eu descobri foram 16, mas com certeza não descobri todas. Não foram as traições que me deixaram mais chateada. Eu não admito as traições, porque não admito mentiras. Se perder a confiança, acabou nossa relação. Se você quiser me trair, você me avisa que está tudo certo; se você sentir necessidade de buscar mulher na rua, me fala, mas não mente para mim. Ele tinha essa porta aberta", contou Maíra Cardi ao colunista Leo Dias, quando anunciou a primeira separação, em 2020.

"Vivi um relacionamento abusivo e manipulador, onde eu era extremamente traída durante muitos anos. Depositei todos os meus sonhos na mão dele. Botei ele à frente das minhas empresas, nos meus negócios porque quando a gente se conheceu, ele tinha acabado de falir", disse Maíra Cardi na época, pelas redes sociais.

Após uma reconciliação, o casal reatou o relacionamento em 2021 e, oito dias depois do anúncio do retorno do romance, comunicaram uma nova separação em abril. "Amo ele ainda como sempre amei. Muitos de vocês me julgaram [...] Eu quis lutar pela minha família", compartilhou a influenciadora nas redes sociais. Em outubro do mesmo, os dois voltaram e permaneceram juntos até outubro de 2022.