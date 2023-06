Maíra Cardi conheceu Primo Rico quando ainda estava casada; relembre

Maíra Cardi conheceu Primo Rico, seu atual noivo, quando ainda estava casada com Arthur Aguiar

Maíra Cardi está noiva do coach financeiro Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, desde março deste ano. A influenciadora, que já foi casada com Arthur Aguiar e se separou em outubro de 2022, engatou um noivado em apenas dois meses de relacionamento com o youtuber. O casal, porém, já se conhecia antes do término da musa com o vencedor do BBB22, quando Primo Rico foi cliente do programa de emagrecimento de Maíra Cardi.

Em janeiro de 2022, Maíra Cardi compartilhou que Thiago Nigro era cliente de seu programa de emagrecimento, o Seca Você. A influenciadora ainda estava casada com Arthur Aguiar quando compartilhou os resultados de Primo Rico, que havia emagrecido alguns quilos após um mês inserido no projeto.

"Ele já perdeu alguns quilinhos e está super feliz com o processo. Fazemos de tudo para deixar o processo mais leve. Ele fazia lives e depois comia fastfood. Agora mandei fazer umas caixinhas de health food (comida saudável) para para que ele possa comer sanduíche e hambúrguer saudáveis", relatou Maíra Cardi.

Menos de um ano depois da participação de Thiago Nigro no programa de emagrecimento, Maíra Cardi e Arthur Aguiar terminaram a união, que foi selada em matrimônio em 2017. A influenciadora assumiu o namoro com Primo Rico em março deste ano e, dois meses após o início do relacionamento, anunciou que estava noiva do coach financeiro.

Leia também: Carol Narizinho esbanja solidariedade em bazar com peças de grifes até R$ 2800

"Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início. Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba", declarou Maíra Cardi para o noivo nas redes sociais.