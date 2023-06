Carol Narizinho esbanja solidariedade em bazar com peças de grifes até R$ 2800

Em entrevista à CARAS, Carol Narizinho vendeu peças de roupas com objetivo de ajudar a causa dos animais

A influenciadora Carol Narizinho (33), ex-participante de A Fazenda 12, decidiu colocar parte de suas roupas à venda para ajudar ONGs que trabalham em resgates de animais. O evento aconteceu em um shopping localizado em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista.

Em entrevista à CARAS Brasil, Narizinho defendeu a moda sustentável e apontou a necessidade de se ter uma consciência ambiental. Segundo a famosa, por ser influenciadora, muitas peças de roupas ficam guardadas e sendo usadas poucas vezes.

"Acho muito importante ter essa consciência da moda circular, porque nós, as influenciadoras, acabamos ganhando muita roupa e postando uma vez, usando para alguma ocasião, e às vezes não quer usar de novo, por ter ficado muito marcada. Então, a gente tem que ter consciência que a roupa não é descartável", declarou ela, que completou: "Aquilo não serve mais para a gente, mas para muitas outras pessoas podem servir".

Em colaboração com a também influenciadora Catherine Bascoy, proprietária da loja de roupas, Carol disponibilizou mais de 2 mil peças do seu guarda-roupas para venda, com preços começando com R$ 10 para uma t-shirt e chegando até R$ 2.800 para um tênis da grife Louboutin.

Além de proporcionar uma experiência de compra única aos presentes, a iniciativa de Narizinho e Catherine também teve um caráter beneficente. Parte das vendas realizadas durante o bazar será destinada a uma ONG de proteção animal.

Comprometida com a causa animal há algum tempo, Narizinho reforçou o caráter solidário da ação. "Parte do valor vai para ONGS de animais abandonados, que sofrem tanto, principalmente agora no inverno, com esse frio. Ajudar essas ONGs também é bastante importante", contou.

Uma das grandes atrações do bazar foi um tênis da renomada marca Louboutin, avaliado em R$ 2.800 reais. Essa peça chamou a atenção dos amantes da moda e colecionadores, que se encantaram com a possibilidade de adquirir um item de luxo com um desconto significativo.