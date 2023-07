Maíra Cardi rebate acusações de ‘controlar’ Thiago Nigro: “Se chama cuidar”

Maíra Cardi abre o jogo sobre fama de ‘controladora’ após impor condição inusitada para casar com Thiago Nigro

A influenciadora fitness Maíra Cardi se envolveu em mais uma polêmica na manhã desta segunda-feira, 17. É que a ex-participante do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, recebeu uma chuva de críticas após impor uma condição inusitada para oficializar sua união com o coach financeiro Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico.

Além de renovar o guarda-roupa do amado e ajudá-lo a perder mais de 15 kg com seu programa de emagrecimento, a ex-sister causou ao revelar que pediu para Thiago mudar o visual. Maíra contou que fez o milionário se livrar da barba e ficar com o rosto lisinho antes do casamento, que deve acontecer no próximo mês.

Mas alguns internautas acusaram a influenciadora de ser ‘controladora’ com o noivo: "'Como ela é controladora, decide suas roupas, o que você come e agora te pediu para tirar a barba para ela ver”, disse um seguidor do casal. Maíra não deixou barato e fez um textão para rebater os comentários negativos.

"Desde que estamos juntos, nós cuidamos um do outro! Tudo referente ao dinheiro, ele decide; e tudo o que eu gasto, ele acompanha pelo celular. Não há o meu dinheiro e o dinheiro dele! Toda vez que saio, ele decide qual é o carro, o motorista que vai me levar, e, dependendo do trajeto, ele faz as alterações para garantir a minha segurança", iniciou.

Maíra também revelou o papel de cada um na relação: ”As decisões de investimento, demissões e contratações nas 'minhas empresas', é ele quem define. Eu sou responsável por cuidar do corpo, saúde, guarda-roupa, casa e bem-estar da minha família, ou seja, meus filhos e futuro marido!”, disparou.

A influenciadora contou também que Thiago cuida da publicidade do casal, mas que ela dá a palavra final e concluiu com uma moral sobre o cuidado: “O que quero dizer é que dividimos as tarefas de acordo com o que cada um faz de melhor, tornando tudo mais leve para todos, como a Bíblia ensina. E isso se chama cuidar, e não mandar!”, Maíra finalizou.

Maíra Cardi rebate acusações de 'controlar' Thiago Nigro

Vale lembrar que a influenciadora e o coach financeiro anunciaram o noivado em abril deste ano, pouco mais de um mês após assumirem o namoro. Antes do milionário, Maíra teve um longo relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar. O ex-casal teve a pequena Sophia como fruto da relação.

Maíra Cardi faz nova mudança no noivo:

A influenciadora Maíra Cardi fez o noivo, o coach financeiro Thiago Nigro, mudar de visual antes de se casarem. Segundo a empresária, ela precisava conhecer a aparência do amado sem barba antes de subirem ao altar nos próximos meses. Confira o antes e depois do milionário!