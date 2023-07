Após perda de peso, Maíra Cardi faz nova mudança no noivo: 'Não tinha como casar'

Maíra Cardi faz o noivo, Thiago Nigro, mudar de visual antes do casamento; veja como ficou

A influenciadora Maíra Cardi fez o noivo, o coach financeiro Thiago Nigro, muda de visual antes de se casarem. Segundo a empresária, ela precisava conhecer a aparência do amado sem barba antes de subiram ao altar nos próximos meses.

Após ajudar o milionário a perder mais de 15 kg com seu programa a de emagrecimento, a ex-BBB o fez ficar com o rosto lisinho, sem nenhum pelo. Em sua rede social, a famosa compartilhou um vídeo fazendo a barba do futuro esposo.

Apaixonado, o casal apareceu curtindo o momento da transformação com muito amor. "Eu disse que não tinha como casar sem saber quem mora embaixo dessa barba! Vamos descobrir?", escreveu ela na legenda do vídeo em que apareceu retirando os pelos do eleito.

Nos comentários da publicação, os internautas dividiram opinião sobre o resultado. Em seus stories, Maíra Cardi brincou que para ela não faz diferença, pois tem as duas versões em casa. "Ficou muito bom", aprovaram. "Tá gatão", elogiaram outros o Primo Rico.

Nos últimos dias, os noivos curtiram uma trilha de madrugada com fogueira e muito amor. A ex-BBB compartilhou os cliques do passeio e foi criticada de estar forçando ao romantizar uma situação difícil.

Maíra Cardi conheceu Primo Rico quando ainda estava casada

Maíra Cardi está noiva do coach financeiro Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, desde março deste ano. A influenciadora, que já foi casada com Arthur Aguiar e se separou em outubro de 2022, engatou um noivado em apenas dois meses de relacionamento com o youtuber. O casal, porém, já se conhecia antes do término da musa com o vencedor do BBB22, quando Primo Rico foi cliente do programa de emagrecimento de Maíra Cardi.

Em janeiro de 2022, Maíra Cardi compartilhou que Thiago Nigro era cliente de seu programa de emagrecimento, o Seca Você. A influenciadora ainda estava casada com Arthur Aguiar quando compartilhou os resultados de Primo Rico, que havia emagrecido alguns quilos após um mês inserido no projeto.

"Ele já perdeu alguns quilinhos e está super feliz com o processo. Fazemos de tudo para deixar o processo mais leve. Ele fazia lives e depois comia fastfood. Agora mandei fazer umas caixinhas de health food (comida saudável) para para que ele possa comer sanduíche e hambúrguer saudáveis", relatou Maíra Cardi.