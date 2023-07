Após separação, Tamy Contro revela acordo com Projota para visita aos filhos

A influenciadora digital Tamy Contro revelou o acordo que tem com o rapper Projota para que ele veja Marieva e Otto

Nesta sexta-feira, 21, a influenciadora digital Tamy Controrevelou que tem um acordo com o ex-marido, o rapper Projota, para que ele veja os dois filhos, Marieva, de três anos, e Otto, de três meses, após eles decidirem se separar.

A revelação aconteceu após uma seguidora questionar a influencer através de uma caixa de perguntas aberta nos Stories do Instagram. Você tem alguma rotina de visitação do pai das crianças?", quis saber uma internauta.

Tamy, então, respondeu: "Para Otto, sempre foi livre. Quando quiser, é só vir. Com a Mariê, [decidimos] juntos. Determinamos as semanas em que ela fica lá (mas não seguimos à risca)", explicou ela sobre o acordo com o ex-participante do Big Brother Brasil 21.

A influencer e o cantor comunicaram o fim do casamento no fim de março deste ano. Na época, ela ainda estava grávida de Otto. "Sim (estamos separados). Mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, etc, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto", disse ela na ocasião.

Recentemente, Tamy revelou como está a atual relação com seu ex-marido após o término. "Você e Projota mantém um bom relacionamento?", perguntou um internauta. "Toda relação é construção. Estamos conseguindo construir uma relação saudável para podermos proporcionar o melhor para as nossas pessoas prediletas: nossos filhos. E acho que no momento é isso que importa, o bem-estar das crianças", explicou ela.

Confira:

Tamy expõe acordo com Projota - Reprodução/Instagram

Tamy mostra o filho sorrindo

Recentemente, Tamy Contro explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar um momento encantador do filho caçula, Otto. O menino é fruto de seu relacionamento com o cantor Projota. No vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, a influenciadora digital mostra o herdeiro dando risada, enquanto ela fala sobre o look estiloso dele: uma blusinha e uma calça com estampa de animais. "Oi, pexual", escreveu a mamãe coruja.