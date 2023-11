Após separação, Bruna Biancardi resgata momentos especiais com Neymar Jr

Após revelar término com Neymar Jr, Bruna Biancardi recorda momentos com a família do jogador de futebol em retrospectiva

Nesta quarta-feira, 29, a influenciadora digital Bruna Biancardi pegou seus seguidores de surpresa ao compartilhar alguns registros ao lado da família do ex-namorado, Neymar Jr. A publicação, que aconteceu apenas um dia após o anúncio da separação, mostrou que o ex-casal mantém um bom relacionamento apesar do término.

Através do stories do Instagram, a influenciadora decidiu relembrar os momentos mais especiais de seu ano: “Aproveitar que a pequena dormiu para fazer uma retrospectiva de 2023 por aqui”, disse Bruna, que tinha acabado de dividiu um registro de sua filha com o jogador de futebol tirando um cochilo. No clique, a bebê aparece dormindo no colo da mamãe coruja.

Entre as demais publicações, a modelo dividiu muitos registros ao lado de suas melhores amigas desde o começo do ano, até a descoberta da gravidez: “A melhor notícia da minha vida”, ela legendou ao exibir o teste com o tão sonhado resultado positivo, que antecedeu a chegada de sua primeira filha com o craque, a pequena Mavie.

Bruna também compartilhou diversos registros de suas viagens ao lado da família do jogador, sem exibir fotos de Neymar Jr. Além disso, a influenciadora dividiu várias fotos ao lado da ex-namorada do jogador, a empresária Carol Dantas, e de seu filho, Davi Lucca, cliques feitos enquanto a família curtia uma temporada na Arábia Saudita.

Neymar Jr apareceu apenas uma vez na retrospectiva da influenciadora, nos cliques do chá-revelação de sua filha, quando reuniram toda a família para descobrirem juntos o sexo da criança. Depois desse momento, Bruna compartilhou fotos ao lado de amigas e familiares em eventos especiais, como no nascimento da menina.

Vale ressaltar que a modelo decidiu não divulgar muitos detalhes sobre o fim do relacionamento, incluindo o motivo exato, a data do término ou mais informações sobre a filha do casal. No comunicado, a influenciadora esclareceu apenas que a relação entre eles se restringe à criação da bebê a partir de agora: "Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo”, disse Bruna ao anunciar o término.

