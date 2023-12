Após polêmicas, filha de Ana Maria Braga faz reflexão: 'Choro por todos'

Filha de Ana Maria Braga faz textão reflexivo após revelar opinião polêmica sobre obrigatoriedade da vacina da covid-19; veja

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, fez uma reflexão após ter seu nome envolvida em polêmicas nos últimos dias por revelar sua opinião sobre a obrigatoriedade da vacina da covid-19. Nesta sexta-feira, 15, ela postou um grande texto sobre a situação.

Depois de realizar uma live explicando brevemente o motivo de não vacinar seus filhos, inclusive, sua herdeira recém-nascida, a filha da apresentadora escreveu algumas palavras poéticas para expressar como está se sentindo.

"Bom dia. E então nessa era de Kali, Kali Yuga, tive que cortar as cabeças; as nossas cabeças todas.

O endereço ganhou mais notoriedade e a inocência que vinha retratada e amada até aqui se perdeu e se perderá cada vez mais. Chegou Kali Yuga, já há mais de cinco mil anos terrenos: a era da degradação de toda a bem aventurança e inocência. Chegou o materialismo total e absoluto. Já bem maduro pela idade. Daqui pra frente apenas declínio. Não será salvador e sim exterminador a quem esperamos: Kalki e seu cavalo branco. Deus libertando a terra de seu fardo insuportável. Meu relicário perdeu tamanho e esplendor. Não será mais um relicário totalmente público pois não se dá a possiblidade neste tempo, lugar e circunstância", começou dizendo.

"Pro arquivo toda e qualquer imagem mais íntima, mesmo q cuidada. Meu relato de parto recente, nossa cotidianidade; de agora e de tempos atrás. A celebração junto ao avô Edu, um rostinho de bebê recém saído do banho: a postagem em que a onda quebrou e que deu origem a esta série que bateu em minha costa. Tantos comentários esplêndidos, agora guardados. Tudo doravante em tom pastel pois o cerco se fechou e ainda se fechará mais. Quem chegou hoje, sinto muito. E obrigada. Centenas e centenas de mensagens que não consigo abarcar. Testemunhos sofridos, corações dilacerados. Mas sim, mentes e intuições afiadas; a alto custo, concordemos nisso. Coração pulsa mesmo na dúvida. Ainda nos resta nossa parca intuição. Tão diferente de outros tempos onde era sim louvada. Consegui ler cada mensagem privada; cada relato, cada testemunho. E choro. Choro por todos nós pobres mortais na roda cruel da existência", disse.

E finalizou: "Quem se foi se liberta da escravidão terrena. Que nosso tempo chegue em sua justa hora e que não temamos jamais. Somos destinados à outro plano, nossa missão aqui apenas evoluir e fazer evoluir. A corporeidade humana tão sofisticada e tão mal aproveitada. Mas não há lamento. Há dor mas passageira, como tudo aqui. Sejamos firmes e fortes em nossos propósitos pois não há tempo a perder; ele se esvai rápido como tudo que é líquido a correr. Paz e bem. Jay Ma! Ps: me desculpem qualquer ambiguidade. Eu seguirei por aqui. Apenas arquivei algumas postagens".

Nesta quinta-feira, 14, Ana Maria Braga intrigou ao falar uma de suas frases em meio a polêmica da filha. “Diz que o mundo muda com seu exemplo, não com a sua opinião! Mas não adianta ficar dando opinião por aí, tem que dar exemplo”, disparou ela no tradicional pensamento do dia, com o qual ela inspira os fãs todas as manhãs.

Revelações sobre a maternidade

É bom lembrar que nas últimas semanas, a filha da famosa revelou que trocou o nome da pequena que acabou de nascer. O nome da bebê seria Lila, tanto que foi anunciado pela avó no programa Mais Você, da Globo. Porém, a família decidiu trocar o nome da criança. Agora, a bebê se chama Hima .

Em uma live nas redes sociais, Mariana Maffeis contou sobre a decisão de mudar o nome da filha. Ela contou que trocou o nome da filha após receber uma análise do mapa astral védico sobre o nascimento da menina. Neste tipo de mapa astral, eles receberam a orientação de que o nome da menina deveria iniciar com a sílaba ‘Hi’. Assim, eles escolheram um nome com a inspiração em sânscrito e que começasse com a sílaba indicada. Portanto, a decisão do casal foi trocar o Lila por Hima.