Após polêmicas com ex-noivo, Bia Miranda é vista com o novo namorado em shopping

A influenciadora e ex-Fazenda Bia Miranda foi flagrada passeando com seu novo namorado em shopping no Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira, 31, Bia Miranda foi fotografada com seu novo namorado, o cantor Buarque, em um shopping no Rio de Janeiro.

A influenciadora e o novo affair surgiram passeando de mãos dadas e entraram em uma loja de chocolates em um shopping localizado na Barra da Tijuca.

A ex-Fazenda vestia um cropped bem curtinho, deixando toda sua barriga sarada à mostra, e um short jeans curto. Já Buarque usava um look all-black composto por camiseta regata e shorts.

Foi nesta semana que Bia assumiu o namoro com o artista após uma série de brigas e polêmicas com seu ex-noivo. A neta de Gretchen publicou um story, que foi rapidamente apagado, ao lado do novo boy.

Fotos: Edson Aipim/ AgNews

Novo visual!

Além das polêmicas amorosas, Bia também chocou seus seguidores ao revelar um novo visual antes de comparecer a uma festa da cantora Ludmilla.

Além surgir com cabelos alongados, olhos azuis e maquiagem pesada, a participante de A Fazenda surpreendeu ao surgir com seus lábios enormes, resultados de mais um preenchimento.