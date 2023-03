Bia Miranda é comparada com Pabllo Vittar após mudar o rosto: "Achei que fosse"

Bia Miranda é comparada com Pabllo Vittar; vice-cempeã de 'A Fazenda' mudou os lábios, cabelo e até a cor dos olhos

Ex-participante de A Fazenda, a influenciadora Bia Miranda deixou os seguidores perplexos neste final de semana ao surgir irreconhecível em um vídeo publicado nas redes sociais. É que ela mudou completamente o visual.

Com os cabelos alongados, olhos azuis e uma maquiagem poderosa, ela também surgiu com os lábios enormes após passar por mais um preenchimento labial.

"Bora pro Fervo da Lud", comemorou ela que foi convidada para a festa da cantora Ludmilla. Ela ainda arrematou a produção com um vestido todo prata com muito luxo e brilho. Poderosa, ela foi muito elogiada pelos seguidores.

"Tá cada dia mais linda", disse Gretchen, que é "avó" da jovem. "Achei que era a Pablo Vittar, sério", elogiou outro. "Só queria saber de onde é a lente, porque eu comprei uma que fiquei parecendo um vampiro", brincou outro seguidor.

PODEROSA

Bia Miranda (18) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza e boa forma.

Em seu perfil no Instagram, a vice-campeão do reality A Fazenda 14, da Record TV, surgiu usando um biquíni fininho e cavadíssimo, e impressionou os fãs ao mostrar sua barriga sarada e suas curvas impecáveis ao renovar o bronzeado a beira da piscina.ue

Relações cortadas

A ex-peoa Bia Miranda revelou que tomou uma decisão drástica após ser alvo de injúrias por parte do marido de Moranguinho (41), o cantor Naldo (43). Durante uma entrevista com Matheus Mazzafera, ela foi questionada se convidaria Ellen Cardoso para o seu casamento, porém a famosa afirmou que decidiu cortar relações com a ex-amiga, pois não gostou do posicionamento dela após a sua saída da Fazenda. "Ela foi até o final comigo, mas quando a gente saiu aqui me contaram algumas coisas que o marido dela falou e ela foi na onda. Mulher que abaixa a cabeça para homem, acho que não é mulher", alfinetou.