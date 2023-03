Após fãs acharem que Bia Miranda traiu o noivo, ela revela término: "roubou meu carro"

Campeã da Fazenda Bia Miranda acusou ex-noivo Gabriel Diego de agressão e roubo e decretou fim do relacionamento de anos

Após ser vista beijando outro homem na balada, Bia Miranda veio a público esclarecer que não traiu o noivo Gabriel Diego, mas terminou o noivado por se ver em um "relacionamento abusivo".

Nas redes sociais, ela afirmou: "Gente, eu não traí o Gabriel! O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que EU conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente MEU!!! Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto!".

"Depois disso, tomei a decisão de terminar nosso relacionamento, e seguir sozinha daqui por diante. Estou feliz com minha decisão, e em paz", afirmou a ex-fazendeira.

"E o último ponto, ele roubou meu carro, foi pro Rio de Janeiro com ele, roubou todo meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira", acusou Miranda.

"Eu quero alguém que corra atrás das coisas comigo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amor de verdade é amor de quem te pariu. Quem fala que te ama, duvide, a não ser mãe e pai", finalizou. A assessoria de imprensa de Bia também afirmou que ele agrediu uma das funcionárias dela.

