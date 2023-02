Ex-A Fazenda, Bia Miranda ostenta corpaço ao surgir de biquíni à beira da piscina: "Corpo violão"

A vice-campeã do reality A Fazenda 14, Bia Miranda deixou os seguidores impressionado ao mostrar suas curvas na web

Bia Miranda (18) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza e boa forma.

Em seu perfil no Instagram, a vice-campeão do reality A Fazenda 14, da Record TV, surgiu usando um biquíni fininho e cavadíssimo, e impressionou os fãs ao mostrar sua barriga sarada e suas curvas impecáveis ao renovar o bronzeado a beira da piscina.

"Solzin", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação, recebendo diversos elogios de seus seguidores.

"Você está maravilhosa", disse uma fã. "Que mulher gata", escreveu outra. "Deusa perfeita", comentou uma seguidora. "O famoso corpo violão", falou mais uma. "É uma perfeição", afirmou uma admiradora.

Confira as fotos de Bia Miranda de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Relações cortadas

A ex-peoa Bia Miranda revelou que tomou uma decisão drástica após ser alvo de injúrias por parte do marido de Moranguinho (41), o cantor Naldo (43). Durante uma entrevista com Matheus Mazzafera, ela foi questionada se convidaria Ellen Cardoso para o seu casamento, porém a famosa afirmou que decidiu cortar relações com a ex-amiga, pois não gostou do posicionamento dela após a sua saída da Fazenda. "Ela foi até o final comigo, mas quando a gente saiu aqui me contaram algumas coisas que o marido dela falou e ela foi na onda. Mulher que abaixa a cabeça para homem, acho que não é mulher", alfinetou.

