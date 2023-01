Bia Miranda toma decisão drástica e corta relações com Moranguinho: "Não é mulher!"

Bia Miranda revelou em uma entrevista com Matheus Mazzafera que não irá convidar Moranguinho para seu casamento

A ex-peoa Bia Miranda (18) revelou que tomou uma decisão drástica após ser alvo de injúrias por parte do marido de Moranguinho (41), o cantor Naldo (43).

Durante uma entrevista com Matheus Mazzafera, a noiva de Gabriel Roza,foi questionada se convidaria Ellen Cardoso para o seu casamento, porém a famosa afirmou que decidiu cortar relações com a ex-amiga, pois não gostou do posicionamento dela após a sua saída da Fazenda.

“Ela foi até o final comigo, mas quando a gente saiu aqui me contaram algumas coisas que o marido dela falou e ela foi na onda. Mulher que abaixa a cabeça para homem, acho que não é mulher”, alfinetou, se referindo ao comportamento de Naldo.

Nas redes sociais os internautas logo perceberam o desconforto do casal enquanto eram questionados pelo influenciador. “Acho que o casal de Pinóquio não aparenta estar gostando muito não”, disparou um internauta. “Metade do que ele falou, eles não entenderam”, disse outro.

Ainda na última semana, a vice-campeã de ‘A Fazenda 14’, Bia Miranda, enfrentou momentos de terror ao ser agredida dentro de um baile funk no Rio de Janeiro.

Bia Miranda passa dos limites e vizinhos chamam a polícia

Na madrugada da véspera de Natal, os vizinhos de Bia Miranda resolveram tomar uma atitude drástica ao acionaram a polícia para acabar com a festa promovida pela ex-peoa, em frente de sua casa, no bairro da Santa Cruz, no Rio de Janeiro.

Segundo testemunhas, no momento da abordagem o som teve o volume diminuído, porém, assim que a patrulha se retirou do local eles voltaram com as músicas ainda mais altas, fazendo com que as casas dos moradores vibrassem com as ondas sonoras.