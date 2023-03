Noivo de Bia Miranda diz que foi traído após vídeo polêmico vazar: "Não sou mentiroso"

Noivo de Bia Miranda diz que foi traído; vice-campeã de 'A Fazenda' também fez graves acusações contra o rapaz

Gabriel Roza, ex-noivo de Bia Miranda, se pronunciou nesta terça-feira, 28, após um momento polêmico. É que apenas algumas horas após anunciar o fim de seu relacionamento, ela foi flagrada aos beijos com outro.

Revoltado com a situação, o rapaz disse que o homem é um velho conhecido da influenciadora. “Deus é bom o tempo todo, mais um livramento. Era esse cara que eu peguei ela conversando no WhatsApp. Eu nunca estive errado, muito obrigado, Senhor. Ou seja, ela já tinha me traído com ele antes de eu chegar em São Paulo porque tinham muitas e muitas mensagens apagadas dela com ele. Mas é isso aí, vida que segue… Deus é muito bom, muito obrigado, Senhor, por tudo”, disparou ele.

Roza também pediu o fim dos comentários negativos. “Então, gente, não me critiquem. Eu não sou mentiroso. Eles estão se afundando com os próprios erros e com as próprias mentiras. O vídeo está aí. Esse cara que eu vi ela conversando no próprio WhatsApp dela, tanto que ela apagou as mensagens e ela não quis me levar pra essa balada, por nada, por causa disso. Mas Deus é justo com os certos. Bom dia, gente. Pra quem falou que não me traiu (risos). Pra quem dizia que me amava (risos)”, debochou.

🚨SOLTEIRA! Bia Miranda foi flagrada aos beijos com um dos dono de uma boate, nessa madrugada, em São Paulo. pic.twitter.com/3Xjvs6z8os — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 28, 2023

MOTIVOS DO TÉRMINO

Após ser vista beijando outro homem na balada, Bia Miranda veio a público esclarecer que não traiu o noivo Gabriel Diego, mas terminou o noivado por se ver em um "relacionamento abusivo".

Nas redes sociais, ela afirmou: "Gente, eu não traí o Gabriel! O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que EU conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente MEU!!! Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto!".

"Depois disso, tomei a decisão de terminar nosso relacionamento, e seguir sozinha daqui por diante. Estou feliz com minha decisão, e em paz", afirmou a ex-fazendeira.