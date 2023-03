Bia Miranda surge na cama com cantor após brigas com ex-noivo

Influenciadora e ex-Fazenda Bia Miranda posta fotos deitada com cantor, mas apaga depois

Após várias farpas trocadas com seu ex-noivo, Gabriel Roza, a influenciadora digital e ex-Fazenda Bia Miranda surgiu curtindo a noite acompanhada do cantor Buarque, publicando em suas redes sociais uma foto que mostrava que os dois passaram a noite juntos.

Bia acabou apagando o story que teria postado em seu perfil oficial no Instagram, mas como todos na internet sabem: o print é eterno. A influenciadora deixou a foto na cama ao lado do artista tempo o suficiente para fãs, seguidores e perfil de fofoca nas redes sociais postarem a imagem e fizessem com que ela viralizasse nesta quarta-feira, 29.

Ainda na madrugada, a ex-Fazenda e neta de Gretchen publicou um vídeo onde aparecia em um clima de romance com o cantor. Nas imagens, Bia surge dando um beijo no rosto de Buarque, mostrando intimidade. O artista chegou a compartilhar, adicionando corações à publicação.

Tudo isso aconteceu horas depois do ex-noivo de Bia, Gabriel Roza, postar trechos de conversas recentes entre os dois, nas quais Bia aparentemente teria dito que queria ir ao Rio de Janeiro para encontrar o ex-companheiro. Ele ainda aproveitou para negar as falas da assessoria de ex-amada sobre o noivado ser tóxico.

EITA! Bia Miranda aparece em clima de romance nos storys com o cantor Buarque. Shippam? 🗣 pic.twitter.com/0bsZ7kbcCZ — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) March 29, 2023

AI GENTE, SHIPEI! E esse áudio do Buarque falando da Bia Miranda e enaltecendo o mulherão que ela é, juro a Bia merece alguém assim. Em foto vazada os dois aparecem agarradinhos na cama, tudo indica que passaram a noite juntos.



Para quem não viu, os dois estiverem em clima de… pic.twitter.com/h8VJ0lulI8 — Otariano (@otarianonews) March 29, 2023

Bia Miranda anuncia fim do noivado

Após ser vista beijando outro homem na balada, Bia Miranda veio a público esclarecer que não traiu o noivo Gabriel Diego, mas terminou o noivado.

Nas redes sociais, ela afirmou: "Gente, eu não traí o Gabriel! O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que EU conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente MEU!!! Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto!".

"Depois disso, tomei a decisão de terminar nosso relacionamento, e seguir sozinha daqui por diante. Estou feliz com minha decisão, e em paz. E o último ponto, ele roubou meu carro, foi pro Rio de Janeiro com ele, roubou todo meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira. Eu quero alguém que corra atrás das coisas comigo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amor de verdade é amor de quem te pariu. Quem fala que te ama, duvide, a não ser mãe e pai", finalizou.