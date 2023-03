Após polêmica com Kylie Jenner e Hailey Bieber, Selena Gomez agradece apoio dos fãs

Selena Gomez estava há duas semanas sem postar nada em seu Tik Tok e recebeu uma enxurrada de comentários positivos sobre sua volta

Após quase duas semanas de inatividade em seu Tik Tok, depois de Selena Gomez (30) anunciar que iria dar um tempo das redes sociais, para a felicidade de seus fãs, a cantora voltou a postar e agradeceu o apoio.

A estrela retornou à rede social no último domingo, 5. O seu último vídeo na plataforma tinha sido no último dia 22/2

Em meio às polêmicas com Kyler Jenner (25) e HaileyBieber (26), a cantora fez um vídeo de mais cinco minutos se maquiando. O vídeo já conta com mais de 35 milhões de visualizações, quase oito milhões de curtidas, mais de 124 milhões de comentários e chegando aos 18 mil compartilhamentos.

Nos comentários da sua publicação, ela agradeceu o apoio e o suporte dos fãs a ela e a sua marca de maquiagem, Rare. "Obrigado e eu amo muito vocês. Eu sou profundamente grata a cada um de vocês, humanos. Vocês me fazem incrivelmente feliz."

Em outro comentário, Selena pediu empatia das pessoas e que respeitem a saúde mental dos outros.

"Por favor, sejam gentis e considerem a saúde mental dos outros. Meu coração tem estado pesado e eu só quero o bem para todos. Todo o meu amor", escreveu.

A pausa veio depois que Gomez reagiu a um vídeo feito por um fã no TikTok que implicava que o vídeo TikTok de Hailey Bieber compartilhado em janeiro foi um golpe sutil em Gomez. No clipe, a modelo sincronizou os lábios com um som de áudio viral ao lado de duas amigas, incluindo Kendall Jenner.

"Vou tirar um segundo da mídia social, porque isso é um pouco bobo. Tenho 30 anos e sou muito velho para isso. Mas eu amo muito vocês e vejo vocês mais cedo ou mais tarde", disse. ela disse. "Eu só vou fazer uma pausa de tudo." disse a estrela na época .