Após infarto, José Roberto Burnier anuncia volta à TV: "Vida normal"

Recuperado do infarto, o jornalista José Roberto Burnier anunciou que volta comandar o 'SP2', da TV Globo, nesta segunda-feira, 15

José Roberto Burnier, de 63 anos, já tem data para voltar a apresentar o SP2, da TV Globo. Afastado do trabalho após sofrer um infarto e precisar ficar internado para colocar um stent no coração, ele revelou que voltará para a TV nesta segunda-feira, 15.

O jornalista surgiu nas redes sociais neste domingo, 14, e contou que ainda está se recuperando, mas já foi liberado para retornar ao trabalho. No vídeo postado no feed do Instagram, ele aparece passeando com seus cachorros.

"Vou recuperando pouco a pouco a vida normal... Espero que vocês tenham um domingo excelente... Amanhã estaremos juntos no noticiário, acompanhando tudo que acontece na Grande São Paulo e no Estado também. Até amanhã!", anunciou Burnier.

Burnier sofreu um infarto e passou por uma cirurgia de emergência no coração no dia 29 de dezembro. Ele passou mal com dores no peito e passou por exames que detectaram o bloqueio total da artéria principal do coração.

Após ser operado, o jornalista falou sobre o infarto que sofreu. "Fui para o Sírio [Libanês] dirigindo, eu não sabia que estava infartando, e o [médico Roberto] Kalil me internou. Tive bloqueio total da principal artéria do coração", disse ele ao F5, da 'Folha de S. Paulo. Ele também tranquilizou os fãs e afirmou que está se recuperando. "Ganhei um stent, um balãozinho e uma nova vida. Estou bem, graças a Deus", afirma.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Roberto Burnier (@jr.burnier)

Alta hospitalar

Após sofrer um infarto durante seu plantão de fim de ano, o âncora da Globo, José Roberto Burnier, precisou passar por uma cirurgia de emergência. No dia 5 de janeiro, o jornalista apareceu em suas redes sociais para contar que já recebeu alta hospitalar e agora pode se recuperar do susto em casa, ao lado de sua família.

"Alta! Graças a Deus, à equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libanês", disse o jornalista, que também prestou uma homenagem à família: "Aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia", ele se declarou à esposa e às filhas. "Vida que segue!", finalizou o âncora. Confira!