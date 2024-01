José Roberto Burnier comemora alta após sofrer infarto: “Vida que segue’

Após passar por cirurgia de emergência, José Roberto Burnier faz primeira aparição para celebrar alta e agradecer apoio da família

Após sofrer um infarto durante seu plantão de fim de ano, o âncora da Globo, José Roberto Burnier, precisou passar por uma cirurgia de emergência. Nesta sexta-feira, 05, o jornalista apareceu em suas redes sociais para contar que já recebeu alta hospitalar e agora pode se recuperar do susto em casa, ao lado de sua família.

Através de seu perfil oficial no Instagram, o comunicador apareceu em uma selfie do lado de fora do hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Mesmo com a máscara de proteção, foi possível notar que o jornalista dava um sorrisão. Ele ainda fez um gesto de paz com as mãos para mostrar que já estava melhor após o susto.

Na legenda, Burnier compartilhou a novidade e agradeceu a equipe do hospital: “Alta! Graças a Deus, à equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libanês”, disse o jornalista, que também prestou uma homenagem à família: “Aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia”, ele se declarou à esposa e às filhas.

“Vida que segue!”, finalizou o âncora, que recebeu mensagens de apoio de colegas da emissora nos comentários: “Viva!”, comemorou o apresentador Alan Severiano. “Saúde”, desejou o jornalista Fred Ferreira. “Grande notícia meu amigo... siga em frente, mas vá no melhor ritmo!!! Grande abraço!!!”, comemorou um amigo próximo.

O que aconteceu com Burnier?

O jornalista José Roberto Burnier passou por um enorme susto na noite da última sexta-feira, 29. Após sofrer um infarto agudo do miocárdio, o âncora foi submetido a uma angioplastia, cirurgia cardíaca de emergência. Segundo o site 'Notícias da Tv', o susto pode ter acontecido durante seu plantão de fim de ano no comando do SP1 e SP2.

Internado na Unidade Coronária para recuperação pós-cirúrgica, Burnier atualizou seu estado diretamente do leito hospitalar: "Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!”, escreveu o jornalista, que já precisou se afastar da televisão para tratar um câncer.

A emissora também divulgou um boletim revelando quem substituirá José Roberto Burnier durante sua recuperação. Bruno Tavares dará suporte ao apresentador nas telinhas enquanto ele se recupera ao lado de sua família; o jornalista é casado com uma médica veterinária e tem duas filhas; saiba mais sobre a família do âncora da Globo.