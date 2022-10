Após flagras juntos, Dado Dolabella deixa mensagem em post de Wanessa

Cantora Wanessa Camargo posta clique produzida falando sobre ansiedade para shows e recebe elogio de Dado Dolabella em meio a boatos de volta

CARAS Digital Publicado em 01/10/2022, às 14h27

A cantora Wanessa Camargo (39) compartilhou um clique neste sábado, 01, nas redes sociais e recebeu comentário do ator Dado Dolabella (42), em meio a rumores de romance!

Em sue feed no Instagram, a artista posou deslumbrante fazendo carão com um look roxo e falou sobre a ansiedade para seu retorno aos palcos. Sem confirmar e nem negar os boatos de namoro, ele surpreendeu ao elogiar o trabalho dela na web, após ter sido visto ao lado dela deixando ensaio na noite de sexta-feira, 30, em São Paulo.

"Já tô em ritmo de contagem regressiva! Faltam só 2 semanas pra estreia do meu novo show! Eu quero saber quem aqui tá ansioso, porque eu tô DEMAIS!", escreveu Wanessa ao legendar a imagem.

"Tá lindo demais!!", disse Dado nos comentários, usando emoji de fogo e carinha com coração.

Vale destacar que Wanessa e Dado namoraram em 2000, mas o romance acabou chegando ao fim. A cantora se casou com o empresário Marcus Buaiz (43), que é o pai dos seus filhos, José Marcus e João Francisco.

Em maio deste ano, Wanessa anunciou que seu casamento com Marcus chegou ao fim, e desde então, tem sido alvo de um novo namoro. Mesmo com os flagras, os dois não se pronunciaram sobre o assunto até o momento. Recentemente, Dado também elogiou a estrela em post. “Perfeita. Até quando erra, acerta”, brincou ele.

Confira o lindo clique de Wanessa Camargo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camargo encanta ao posar de vestidinho azul

Recentemente, Wanessa Camargo encantou os seguidores nas redes sociais ao exibir o look escolhido para mais um dia de trabalho! Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a artista apareceu abusando do carão ao posar usando um vestido azul com amarração na cintura, marcando a silhueta. Com os fios loiros soltos, ela completou o visual com acessórios dourados. "Quando você tá saindo de casa pra ensaiar, mas amou o look e aproveita pra fazer umas fotinhos", escreveu a artista.

