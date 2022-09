Dado Dolabella manda recado para Wanessa Camargo: 'Perfeita'

Dado Dolabella pega os fãs de surpresa ao elogiar Wanessa Camargo publicamente ao ver foto dela com look sofisticado

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 09h14

Em meio aos rumores de romance, o ator Dado Dolabella (42) virou assunto nas redes sociais ao deixar um comentário carinhoso em uma foto da cantora Wanessa Camargo (39). Sem confirmar ou negar os boatos de namoro, ele surpreendeu ao elogiá-la no Instagram.

Wanessa Camargo mostrou um álbum de fotos do look que usou em uma gravação do programa Domingão com Huck, da Globo. Ela apareceu deslumbrante com um vestido rosa sem alças e caprichou nas poses. Ao ver as fotos, Dado Dolabella não se segurou e elogiou a estrela. “Perfeita. Até quando erra, acerta”, brincou na legenda.

No passado, Wanessa e Dado namoraram, mas o romance terminou e ela se envolveu com o empresário Marcus Buaiz (43), que é o pai dos seus filhos. Porém, o casamento de Wanessa e Marcus chegou ao fim no primeiro semestre de 2022 e ela começou a ser alvo de um novo namoro. Desde a separação, os nomes de Wanessa e Dado são apontados como um suposto novo casal, mas eles não se pronunciaram sobre o assunto até o momento.

Wanessa Camargo elogia momento de Dado Dolabella com a filha

Há poucos dias, Wanessa Camargo também deixou um comentário em uma foto de Dado Dolabella. Na ocasião, ele surgiu em um novo vídeo ao lado da filha, Flor, de 10 anos. Na gravação, a pequena aparece cantando a música Mad at Disney, de Salem IIese, ao lado do pai. Este é um momento inédito da pequena, que não costuma surgir nas redes sociais do papai famoso.

"Olha quem voltou para o Instagram. Bem-vinda novamente, Flor, meu amor. Papai tinha saudade de te ver por aqui também", escreveu o cantor e ator. Após a postagem ser postada em seu perfil no Instagram, o artista brasileiro também foi elogiado pela cantora Wanessa Camargo. "Lindos!", disse ela.