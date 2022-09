Fazendo carão, Wanessa Camargo encanta ao surgir de vestidinho azul: ''Cada dia mais jovem''

Cantora Wanessa Camargo posa deslumbrante ao exibir produção do dia para ensaio e arranca elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 10h12

A cantora Wanessa Camargo (39) encantou os seguidores nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 27, ao exibir o look escolhido para mais um dia de trabalho!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a artista apareceu abusando do carão ao posar usando um vestido azul com amarração na cintura, marcando a silhueta. Com os fios loiros soltos, ela completou o visual com acessórios dourados.

A famosa, filha de Zilu Godoi e Zezé Di Camargo, está pegando firme nos ensaios para shows que marcam seu retorno aos palcos.

"Quando você tá saindo de casa pra ensaiar, mas amou o look e aproveita pra fazer umas fotinhos", escreveu Wanessa ao legendar a postagem.

"Cada dia mais linda", elogiou um fã. "Lindaaaaa e canta muito", exaltou outra. "Lindíssima, gata", babou uma terceira. "Linda, cada dia mais jovem. Esse cabelo, não tenho estrutura", destacou mais um.

Confira o look de Wanessa Camargo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Dado Dolabella manda recado para Wanessa Camargo

Em meio aos rumores de romance, o ator Dado Dolabella (42) virou assunto nas redes sociais ao deixar um comentário carinhoso em uma foto da cantora Wanessa Camargo. Sem confirmar ou negar os boatos de namoro, ele surpreendeu ao elogiá-la no Instagram. Ela apareceu deslumbrante com um vestido rosa sem alças e caprichou nas poses. Ao ver as fotos, Dado não se segurou e elogiou a estrela. “Perfeita. Até quando erra, acerta”, brincou ele na legenda.

