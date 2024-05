Após críticas, Luana Piovani revela o que fez para ajudar o RS: 'Já fiz'

Após elogiar Pedro Scooby pelos resgates depois de críticas, Luana Piovani revela qual foram suas ações para ajudar o Rio Grande do Sul

A apresentadora Luana Piovani deu o que falar nos últimos dias ao criticar o ex-marido e pai de seus filhos, o surfista Pedro Scooby, que está no Rio Grande do Sul resgatando as vítimas de jet ski. Após as polêmicas, a famosa elogiou o atleta e até revelou o que fez para ajudar os gaúchos.

Em seus stories na rede social, além de ter realizado uma publicação para reconhecer a boa ação do ex-BBB, a loira, que mora em Portugal, contou que fez sua parte mesmo de longe e desabafou sobre a tragédia.

"Divulguei todos os endereços e pontos de recolha que pude. Já fiz minha doação em dinheiro e em produtos. As imagens e fatos (tragédia dentro da tragédia) estão me adoecendo. Minha saúde mental não tá suportando. Seguirei em orações", contou como fez para ajudar as vítimas e como está abalada com a situação.

É bom lembrar que Luana Piovani foi ordenada pela Justiça de Portugal a não mencionar o nome de Pedro Scooby em suas redes sociais. Contudo, isso, não lhe impediu de criticá-lo na web. Recentemente, ela revelou que o filho mais velho do ex-casal, Dom, de 12 anos, não estava frequentando a escola desde que passou a morar com o pai. A crítica foi ignorada pelo surfista, que seguiu com seu trabalho voluntário no Rio Grande do Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Luana Piovani elogia Pedro Scooby por ajuda ao Rio Grande do Sul

Após criticar a postura de Pedro Scooby com a educação de seu filho, a atriz Luana Piovani elogiou o ex-marido em suas redes sociais. Nesta quinta-feira, 9, a famosa reconheceu o trabalho do surfista, que está ajudando no resgate de pessoas ilhadas nas enchentes do Rio Grande do Sul.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Luana compartilhou um vídeo onde o ex-BBB falou sobre como está sendo seu voluntariado no estado. No registro, Scooby contou que sempre treinou muito para resgates em sua experiência com ondas grandes, e ainda falou sobre sua batalha em tentar fazer com que as pessoas deixem suas casas, mesmo com relutância. Veja mais aqui.