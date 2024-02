Após críticas de Piovani, Dado Dolabella dispara: 'Comportamento doentio'

Diante de acusações na rede social, Dado Dolabella dispara o que pensa da situação; ator rebateu postura de Luana Piovani

Sofrendo alguns ataques ao defender Wanessa Camargo no BBB 224,Dado Dolabella falou sobre as acusações que andou recebendo de Luana Piovani. Em entrevista ao Jornal O Globo, o ator comentou como lida com os comentários negativos na internet.

"Uma pena que só busquem as coisas do passado, coisas que aconteceram há quase duas décadas e que, em sua maioria, quando aparecem, são fake news. São movimentos para gerar polêmica por oportunismo de quem busca cliques e likes. Estou em paz porque, no que estavam afirmando ser verdade, fui absolvido com provas de que nada é o que a internet diz", falou Dado para o jornal O Globo em relação ao processo movido por Piovani, quando namoraram, entre 2006 e 2008. O fim do relacionamento veio após denúncias de agressão e violência doméstica.

Dado Dolabella falou mais o que pensa sobre a situação: "Acho isso um comportamento doentio das pessoas, principalmente porque me movimento por amor e paz há muitos anos. São assuntos ultrapassados de gente oportunista que não tem mais relevância de mercado e que fica caçando likes para ter seu momento de fama. Uma pena."

O ator também comentou sobre Wanessa Camargo dentro do reality show. "Conheço a Wanessa há tantos anos. Conheço o coração dela, a essência. Ela é humilde, altruísta, amiga, justa e carinhosa, além de linda. Assim como eu, age muito pelo coração", garantiu.

Já em entrevista ao jornalista Leo Dias, o famoso se defendeu das acusações de Luana Piovani e disse não ter "nenhuma Lei Maria da Penha" em seu nome. Veja o esclarecimento aqui.

Dado Dolabella revela reencontro com Wanessa

O ator Dado Dolabella e a cantora Wanessa Camargo reataram seu relacionamento em 2022, após 20 anos de seu término. Em entrevista ao Portal Leo Dias nesta quarta-feira, 21, o artista contou os detalhes de como essa reaproximação entre os dois aconteceu, resultado no retorno do casal.

Na conversa, Dado revelou que o reencontro foi por acaso. "Nem eu acreditei. Quando eu estava andando na rua em Alto Paraíso, na Chapada, duas amigas minhas olharam e falaram que minha ex estava ali. Eu [falei]: ‘Minha ex? Que ex? Caramba!’. Quando eu olhei, caramba, era Wanessa", contou o ator. Saiba mais como foi aqui.