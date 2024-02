Dado Dolabella entrega como foi reencontro com Wanessa: 'Foi destino'

20 anos após sua primeira separação, Dado Dolabella entrega detalhes de como foi seu reencontro com Wanessa Camargo; saiba mais!

O ator Dado Dolabella e a cantora Wanessa Camargo reataram seu relacionamento em 2022, após 20 anos de seu término. Em entrevista ao Portal Leo Dias nesta quarta-feira, 21, o artista contou os detalhes de como essa reaproximação entre os dois aconteceu, resultado no retorno do casal.

Na conversa, Dado revelou que o reencontro foi por acaso. "Nem eu acreditei. Quando eu estava andando na rua em Alto Paraíso, na Chapada, duas amigas minhas olharam e falaram que minha ex estava ali. Eu [falei]: ‘Minha ex? Que ex? Caramba!’. Quando eu olhei, caramba, era Wanessa", contou o ator.

Ele ainda descreveu o que sentiu quando viu Wanessa na rua e como o seu encontro foi uma grande coincidência. "Eu estava andando na rua e foi muito louco, pois na Chapada eu morava na fazenda, no mato mesmo, isolado, a 15 minutos da cidade, eu ia para a cidade duas vezes na semana, a ida já era rara e calhou no dia que eu fui, ela estava passando na rua naquele momento, foi tipo destino mesmo, não teve muita explicação. Quando eu vi, eu travei", confessou Dado.

Incentivado por suas amigas, o ator chegou a se aproximar da cantora e tentar puxar assunto, mas acabou sendo uma grande confusão para ele. "Meio que as palavras não saíam, uma coisa de sentimento muito grande tomou conta da gente, uma explosão de sentimentos, as palavras não faziam muito sentido", contou Dado, que ainda descreveu uma situação constrangedora.

"A primeira vez que a gente se encontrou não teve troca de telefone, a gente só se falou. Eu não sabia muito o que fazer, eu chamei ela para tomar um açaí e ela: ‘Não gosto de açaí'. E foi isso, foi mágico, um sonho", finalizou.

Dado Dolabella comenta suposta indireta da sogra

Ainda em entrevista ao colunista Leo Dias, Dado Dolabella surpreende ao comentar sobre os rumores de que teria sido alvo de uma indireta da sogra, a empresária Zilu Camargo. Nos últimos dias, ela alfinetou quem fala em nome de Wanessa Camargo enquanto está confinada no BBB 24. Porém, ele negou que tenha recebido a mensagem dela como uma indireta.

“Eu nunca falei em nome de Wanessa, eu falo em meu nome, falo por mim. Não sei se foi para mim ou se foi para algum fã-clube direcionado, não sei”, disse o ator, que ainda afirmou não ser próximo da sogra. “Ela mora nos Estados Unidos, foi menor o contato com Zilu, mas foi muito bacana, pois assim como eu amadureci, ela também amadureceu, passou por muita coisa, aprendeu muita coisa”, declarou.