Após briga judicial com avó, Riley Keough se torna única proprietária de Graceland

Priscilla Presley entrou em acordo com sua neta, Riley Keough; Graceland abriga o túmulo do músico

A atriz Riley Keough, protagonista da série “Daisy Jones & The Six” e neta de Elvis Presley, tornou-se, oficialmente, proprietária do rancho de Graceland, depois de uma curta batalha legal com sua avó, Priscilla Presley.

Riley é filha mais velha de Lisa Marie com Danny Keough, foi nomeada a única administradora dos bens de sua falecida mãe, segundo informações do jornal “Deadline”. A nomeação foi aprovada durante uma audiência realizada na última sexta-feira, 04.

De acordo com o veículo, além de ser a nova dona da antiga casa do rei do rock, ela passa também a presidir os fundos das gêmeas Harper e Finley Lockwood, filhas de Lisa Marie com o músico Michael Lockwood.

A atriz chegou a um acordo com sua avó Priscilla que, a partir de agora, será “conselheira especial do fundo” e também receberá um pagamento mensal. Priscilla também poderá ser enterrada em Graceland, quando vir a falecer.

A emenda remove Priscilla e o ex-gerente de negócios da filha de Elvis, Barry Siegel, como co-administradores e os substitui pelos filhos mais velhos de Lisa Marie, Riley e Benjamin Keough. Este último faleceu em 2020.

Logo após a morte repentina de Lisa Marie em janeiro deste ano, sua mãe e ex-mulher de Elvis apresentou documentos judiciais contestando uma emenda de 2016 ao fundo Promenade, supostamente autorizada por sua filha, que removia Priscilla e o ex-gerente de negócios da família, Barry Siegel, como curadores.

A emenda também designava os irmãos Riley e Benjamin Keough como co-curadores no caso da morte de Lisa Marie – Benjamin morreu em 2020 aos 27 anos. À época, os advogados de Priscilla argumentaram que a emenda era inválida, dizendo que nunca havia sido entregue a ela enquanto Lisa Marie estava viva, conforme exigido pela linguagem do fundo.

